PONTE LA VERDE CON… BANDA EL RECODO

Se suma a la gran fiesta mundialista

Un tema que celebra la unión de millones de mexicanos

La emoción del futbol ya se siente en cada rincón del país y BANDA EL RECODO, La Madre de Todas las Bandas, se suma a la gran fiesta mundialista con el lanzamiento de «Ponte La Verde», una canción llena de alegría, energía y orgullo mexicano dedicada a todos los aficionados que viven y sienten los colores de la Selección Mexicana.

Con su inconfundible estilo festivo y contagioso, BANDA EL RECODO entrega un tema que celebra la unión de millones de mexicanos que, sin importar dónde se encuentren, se ponen la camiseta y alientan con el corazón a nuestro representativo nacional como parte del Mundial 2026.

La conexión de la agrupación con esta gran celebración futbolística ha sido evidente desde el inicio, al formar parte de la inauguración del Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del país, donde miles de aficionados se dieron cita para vivir la pasión por el futbol y respaldar a la Selección Mexicana.

«Ponte La Verde» es una invitación a cantar, celebrar y respaldar a la Selección Mexicana con la pasión que distingue a nuestra gente. Una canción que eleva el espíritu de uno de los deportes más importantes de nuestro país y que refleja el entusiasmo de toda una nación cuando llega el momento de apoyar al equipo tricolor.

La letra transmite el fervor de la afición con frases como: «México lindo y querido, nuestro equipo tricolor, estamos siempre contigo todos al pie del cañón; vamos muchachos al frente por la gloria del futbol, al ataque mis valientes con garra, fuerza y pasión”.

La historia de BANDA EL RECODO con el futbol mundialista no es nueva. A lo largo de más de dos décadas, La Madre de Todas las Bandas ha acompañado a la afición mexicana en distintas Copas del Mundo, llevando su música y el orgullo de nuestras raíces a escenarios internacionales. Desde Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, hasta su reciente participación en la inauguración del FIFA Fan Festival en el Zócalo durante el Mundial 2026 (México-Estados Unidos-Canadá), la agrupación ha sido parte de las grandes celebraciones que unen a millones de mexicanos alrededor de la Selección Nacional.