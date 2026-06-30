Hasta 24 millones de líneas celulares quedarían suspendidas este mismo año

No habrá más prórrogas al registro vinculado a la CURP

Se busca reducir el uso anónimo de chips en delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual

Entre 14 y 24 millones de líneas de teléfonos celulares podrían ser suspendidas en México antes de que concluya el año debido a que sus usuarios no completarían el registro obligatorio vinculado a la CURP, prevé la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Actualmente existen alrededor de 144.6 millones de teléfonos móviles en el país y se estima que, con el calendario escalonado de registro, entre 120 y 130 millones quedarán regularizadas, lo que representa cerca del 85 por ciento del total. El resto perdería temporalmente el servicio si no cumple con el trámite en las fechas establecidas.

De acuerdo con la prórroga otorgada por el gobierno federal, a partir del 15 de agosto se deshabilitarán los chips que no se registren con el número terminación 0 y así hasta llegar a 9 al cerrar 2026.

Ricardo Castañeda Álvarez, director de la CRT, explicó que el objetivo del nuevo padrón es asociar cada línea telefónica con la identidad de su titular para reducir el uso de chips anónimos en delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual. Aunque recientemente se otorgó una prórroga, descartó que exista una nueva ampliación del plazo.

¿Cuándo empiezan las suspensiones de líneas celulares no registradas?

El calendario oficial marca que las suspensiones comenzarán el 15 de agosto de 2026 con las líneas cuyo número termine en 0. Después, el proceso avanzará por terminación hasta llegar al 9 el 31 de diciembre.

La CRT decidió aplicar el proceso de forma escalonada para evitar una suspensión masiva de millones de líneas en un solo día. Según Castañeda Álvarez, hacerlo de golpe hubiera generado un problema técnico en las redes.

“Existía una problemática de carácter técnico en las redes, es decir, es casi imposible deshabilitar de un plumazo tantas líneas, quitarles el servicio a 80 millones en un día es técnicamente casi imposible, porque se saturarían las señales con el envío de los comandos, como cuando todos quieren hablar tras un terremoto”, explicó Castañeda Álvarez.

¿Cuál es la fecha límite según la terminación del número celular?

El usuario debe revisar el último dígito de su número telefónico. Ese dato define la fecha límite para vincular la línea.

Terminación 0: 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: 31 de agosto de 2026.

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026.

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026.

Terminación 4: 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: 31 de octubre de 2026.

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Al concluir cada periodo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrán ser suspendidas.

¿Qué pasa si una persona no registra su línea celular?

La consecuencia principal es la suspensión del servicio. Esto significa que el usuario podría quedarse sin llamadas, mensajes y datos móviles en esa línea.

La CRT espera que las primeras suspensiones funcionen como advertencia para quienes todavía no hacen el trámite.

“Las primeras suspensiones mandarán el mensaje a las personas de que realmente sí se están deshabilitando las líneas que no están vinculadas y eso será, de alguna manera, un incentivo para quienes no se han registrado, para que digan ‘antes de que me toque, vínculo mi línea’”, dijo Castañeda Álvarez.

El funcionario también descartó una nueva prórroga antes del calendario establecido, aunque indicó que la autoridad evaluará la situación en diciembre.

¿Por qué hay que registrar las líneas celulares?

El objetivo, según la CRT, es asociar cada línea a una persona para reducir el uso de chips anónimos en delitos cometidos por teléfono.

La autoridad menciona como riesgos principales:

– Extorsiones.

– Secuestros virtuales.

– Fraudes telefónicos.

– Uso de líneas sin identificación del titular.

– Compra de chips en anonimato por parte de grupos delictivos.

El registro no elimina por sí solo estos delitos, pero busca cerrar el espacio que permite adquirir y utilizar líneas sin datos del usuario.

No todas las líneas que no se registren corresponden necesariamente a personas que se niegan a hacer el trámite. Una parte corresponde a líneas que podrían dejar de usarse o que tienen usos distintos al celular personal.