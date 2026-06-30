Emprende-Dual con aplicación de orientación vocacional

Estudiantes de UAEMéx, primer lugar en Feria

El proyecto fue reconocido en la categoría Ciencia y Tecnología por su propuesta para reducir la deserción universitaria mediante herramientas de orientación vocacional y apoyo socioemocional.

Toluca, Méx.– Estudiantes del Plantel «Sor Juana Inés de la Cruz» de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) -ubicado en el municipio de Amecameca- obtuvieron el primer lugar en la categoría Ciencia y Tecnología de la Feria Emprende-Dual 2026 gracias al desarrollo de I’m Professional, una aplicación de orientación vocacional diseñada para apoyar a estudiantes de nivel medio superior en la elección informada de su carrera profesional.

El certamen, realizado en el Auditorio «Prof. Agripín García Estrada» del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), reconoció esta propuesta tecnológica por ofrecer herramientas integrales como pruebas vocacionales, entrevistas, técnicas de reflejo, asesoría socioemocional, proyectos de vida y análisis del mercado laboral, entre otros recursos que fortalecen el proceso de toma de decisiones académicas y profesionales.

De acuerdo con sus desarrolladores, Alma Regina Campero Ruiz, Naomi Aldebarán Avilés Damián, Fernando Moreno Santamaria y Carlos Zain Zavala Rodríguez, asesorados por Martha Elba Ruiz Riva Palacio, I’m Professional busca contribuir a disminuir la deserción en la educación superior asociada a una elección vocacional inadecuada.

Para ello, está disponible para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Asimismo, incorpora un protocolo de seguridad y privacidad desde el diseño que garantiza la protección de la información de sus usuarios.

La Feria Emprende-Dual 2026 tiene como propósito fomentar el espíritu emprendedor entre estudiantes de educación media superior mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación técnica y en el modelo de educación dual.

Organizada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a través de la subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), reunió proyectos de distintos subsistemas educativos del Estado de México en las categorías Bienestar Social, Educación Dual, Ciencia y Tecnología e Impacto Ambiental.

Además del proyecto ganador, la UAEMéx participó con otras tres iniciativas desarrolladas por estudiantes de sus planteles de Nivel Medio Superior. El Plantel «Cuauhtémoc» presentó PRO3TIX, un proyecto de innovación social y tecnológica orientado al diseño y fabricación de prótesis para extremidades superiores mediante impresión 3D, con el objetivo de ofrecer soluciones accesibles y funcionales a personas con amputaciones.

Por su parte, estudiantes del Plantel «Isidro Fabela Alfaro» desarrollaron Xöpalli, un impermeabilizante ecológico elaborado con nopal, cal, sal, agua y vinagre, concebido como una alternativa sustentable frente a los productos convencionales. Asimismo, presentaron RAIZA, un jabón hipoalergénico y neutro elaborado con ingredientes naturales.

Con resultados como este, la UAEMéx fortalece su vocación de formar estudiantes capaces de transformar el conocimiento en soluciones innovadoras, con sentido social y potencial para atender los desafíos de su entorno.