El diseño, una disciplina que va más allá de crear objetos: Iván Hernández Arellano

Toluca, Méx.- Para Iván Hernández Arellano, maestro en Diseño Industrial, docente y emprendedor, el diseño es una disciplina que va más allá de crear objetos; representa la oportunidad de comprender las necesidades de las personas y transformarlas en soluciones innovadoras. Su historia profesional es ejemplo de cómo la formación universitaria, la creatividad y la perseverancia pueden convertirse en herramientas para generar impacto en distintos ámbitos.

En el marco del Día Mundial del Diseño Industrial, señaló que desde su infancia mostró interés por las actividades artísticas, el dibujo, las manualidades y los espacios culturales. Aunque inicialmente pensó estudiar Arquitectura o Ingeniería Civil, una visita a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cambió su proyecto de vida. Conocer los talleres, laboratorios y el plan de estudios de Diseño Industrial despertó una vocación que hasta ese momento desconocía.

Durante su formación universitaria descubrió que el diseño industrial exige creatividad, disciplina y una visión integral. Los proyectos académicos, los talleres y el acompañamiento de profesores especializados fortalecieron habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, conocimientos que hoy considera fundamentales para su desempeño profesional.

Entre las experiencias más significativas de su etapa como estudiante destaca el desarrollo de su proyecto de titulación, enfocado en el diseño de una estación de trabajo para apicultores. La investigación implicó convivir con productores, conocer sus procesos y diseñar una solución funcional que posteriormente fue reconocida con el Premio Estatal de la Juventud y otros galardones relacionados con el emprendimiento y la innovación.

Su trayectoria profesional ha combinado la industria, la docencia y el emprendimiento. Durante diez años colaboró en empresas dedicadas al diseño y desarrollo de productos; posteriormente consolidó su propio proyecto empresarial y, desde hace más de catorce años, comparte su experiencia como docente, convencido de que enseñar también representa una oportunidad permanente para aprender.

Para Hernández Arellano, uno de los mayores aprendizajes que le dejó la UAEMéx fue comprender que el diseño industrial es una disciplina multidisciplinaria que requiere colaborar con ingenieros, administradores, especialistas en producción y otras áreas del conocimiento. Asimismo, considera que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial representan herramientas que fortalecen la creatividad y amplían las posibilidades del diseño contemporáneo.

El egresado universitario también reconoce que los valores promovidos por la Universidad, como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el trabajo colaborativo, han guiado su ejercicio profesional y su labor docente, permitiéndole construir relaciones basadas en la confianza y el compromiso con la sociedad.