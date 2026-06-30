En la euforia del Mundial, México reconfigura su sistema político-electoral

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La semana anterior, el INE, finalmente, dio registro a 2 nuevos partidos políticos. Ese día nacieron formalmente Somos México y PAZ. Con ellos -junto a Morena, PT, Verde, PAN, PRI y MC- suman 8 los partidos políticos en este país.

¿Qué significa que haya dos nuevos partidos en México?

Para Luis Carlos Ugalde, director de Integralia -grupo especializado en el análisis y seguimiento de la vida política de México-, ex presidente del IFE hoy INE, no significa prácticamente nada.

PAZ surge de las cenizas de otros dos partidos: Partido Encuentro Social o PES (registrado en 2014) y del Partido Encuentro Solidario, PES (registrado en 2020), ambos -como ahora PAZ- creados por el hoy diputado de Morena y presidente de la Jurisdiccional en San Lázaro, Hugo Eric Flores, un abogado ligado al mundo evangelista.

Con la creación de PAZ, el diputado Flores se apunta para ser un creador profesional de partidos políticos, con un total de 3 partidos en apenas 12 años.

Para nadie en política en este país será extraño que PAZ sea un apéndice más del oficialismo Morena-PT-Verde, que será utilizado para fortalecer la simulación de una democracia en realidad inexistente ya en México, y para aprovechar su cuota de candidaturas a fin de repartirlas entre quienes no alcancen nominaciones en Morena, PT o Verde.

Con ello, el diputado Hugo Eric Flores cumplirá de nuevo con su función de un palero, simple mercenario engaña-bobos al servicio del oficialismo de la 4T, con lo cual continuará alimentando sus alforjas financieras y políticas.

Un manipulador de los grupos evangélicos para su uso electoral.

Somos México, una opción fresca para votantes reticentes

Somos México, que germina a partir del gran movimiento social, ciudadano, de la Marea Rosa, que llenó plazas y calles hace apenas 3 años en todo el país obtiene su registro para convertirse en una bocanada de esperanza entre quienes simplemente no creen en una participación democrática real.

Especialmente entre jóvenes.

Por su integración que incluye intelectuales, ex ministros de la Suprema Corte, ex consejeros electorales, académicos, cuadros diversos del PRD, periodistas, ex senadores y ex diputados y líderes sociales, se prevé que sus propuestas y promoción política electoral se orientará a quienes forman el gran universo de la abstención que suma quizá los 40 millones de mexicanos.

Sin duda, su nacimiento atraerá votos y simpatías de panistas y priístas e incluso de emecistas y de no pocos decepcionados del oficialismo.

En la batalla electoral de 2027, ilegalmente ya en curso gracias al arranque de las candidaturas adelantadas en casi medio año de Morena, PT y Verde bajo el engaño de una nominación de Coordinadores de Defensa de la Transformación, Somos México participará como una fuerza sobresaliente de la fuerza real de la oposición.

Parte de una oposición hoy por demás débil integrada por MC, PAN y PRI y con decisiones internas que apuntan a su anulación definitiva, como la de los blanquiazules quienes creen que sin alianzas, ellos solitos, podrán detener y superar a los partidos del oficialismo que hoy cuentan con el apoyo de todos los programas sociales, con nuevas reformas que les garantizan el control de órganos electorales (INE y TRIFE) y que además cuentan con una nueva Ley anti-injerencia extranjera con la que pueden anular elecciones a su libre albedrío.

Es en estos espacios donde impactará Somos México, en un universo de mexicanos desconfiados, incrédulos, hastiados de las arbitrariedades y del saqueo sin precedentes que se ha cometido por la 4T desde el poder.

Hartos de ver las vinculaciones y el sometimiento de todos los niveles de la 4T con el narco y de la violencia e inseguridad.

En fin, un proceso de reconfiguración política y electoral en el que además contarán, como se percibe y advierte claramente, las nuevas acusaciones de la justicia de EU, de la administración del presidente Donald Trump contra otros gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y cuadros de Morena y aliados.

Y con la decisión de cancelar el T-MEC que se supone será oficializada hoy por el mandatario de EU y que llevará a una constante confrontación económica a México con su vecino en los siguientes 10 años.

Una cancelación que meterá en la inestabilidad absoluta a la economía y las finanzas mexicanas llevadas al límite por Morena y la llamada 4T con su decisión de casi duplicar la deuda pública y por aplicar programas sociales basadas en el reparto de dinero entre amplios sectores de la población como la garantía para conservar el poder.

Morena está ya en su descomposición

Otro factor que sin duda influirá en el proceso electoral de 2027 es ya el de la descomposición interna de Morena.

Hoy, el gobierno y la llamada 4T vive no sólo el asedio judicial, penal, militar desde EU por sus vinculaciones con el narco y la delincuencia organizada -huachicol en primer lugar-, que incluso lleva a pensar y creer a muchos en México que los norteamericanos podrían venir por el mismo ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el ya masivo y súbito retiro de visas y las informaciones de los principales medios norteamericanos como The New York Times y Los Angeles Times de que pronto serán denunciados otros gobernadores, se sabe hoy que muchos funcionarios de Morena -entre ellos senadores, diputados y hasta gobernadores- ha comenzado a hacer fila ante la DEA o el Departamento de Justicia o el de Estado para convertirse en informantes y acusadores internos de sus propios líderes políticos y en el Poder en la 4T.

Esta cadena de traiciones de morenos contra sus jefes fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó no tener ningún indicio de ello.

Quien lo confirmó, en cambio, fue Alejandro Alito Moreno, senador y líder nacional del PRI y presidente de la COPPPAL, quien cuenta con importantes vínculos con senadores, representantes y en el Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio.

-REPORTERO: Bien, oiga, pues primero que nada preguntarle su opinión sobre esto que publica The New York Times. Resulta que los morenistas son los informantes de Estados Unidos y habían dicho que era la oposición.

“… los principales informantes de Morena están yendo a los Estados Unidos o a las agencias en los Estados Unidos a cantar… el barco ya se empieza a hundir, y las primeras que saltan son las ratas… entre ellos ya se han empezado a echar culpas, a acusar… tengo datos que quienes están imputados son gobernadoras, gobernadores, legisladores, integrantes de los gobiernos de Morena en los últimos ocho años”, subrayó Alito.

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