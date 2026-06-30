La mascarada de los 277

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Las matemáticas indican que 277 entre 17 dan un promedio de poco más de 16 personas registradas como aspirantes de Morena por cada uno de los estados en los que habrá cambio de gobernador en 2027.

Sin embargo, la ecuación no es tan simple, ya que hay entidades en las que solamente se anotaron tres o cuatro precandidatos y en otros casi una veintena.

La mayoría de ellos saben que no tienen posibilidad alguna de obtener la nominación, pero se prestaron para hacer el juego que su partido les dice que es democrático.

El tema no es la candidatura a gobernador, aunque los analistas señalan que se trata de una simulación, ya que la finalidad es esa, la de mantener un juego publicitario para que quien resulte ganador ya le saque ventaja a los candidatos de otros partidos.

Morena es el inventor de este juego, donde evade las leyes electorales, ya que del grueso de los inscritos saldrá una figura conocida como defensores de la Cuarta Transformación.

De esa forma podrán caminar por cada una de las entidades del país, sin transgredir la normatividad electoral y posicionando a la figura que ya fue elegida como la o el próximo candidato del partido al gobierno estatal.

Y es que cuando se trata de obtener una posición surgida de las urnas, todo es válido para los partidos en competencia, ya que no hay una normatividad que evite esos abusos.

La embarrada de democracia es evidente y en la trampa caen muchos, los que se registran con el anhelo de ganar y de no hacerlo, ser compensados con otra posición.

En esta ocasión la compensación no será como en 2024, cuando los perdedores o incluso, los ganadores que cedieron su lugar fueron incorporados con sendas candidaturas al Senado de la República.

Así vemos que actualmente son senadores personajes que participaron en la competencia electoral, aunque de ellos cuentan con licencia para ocupar otros cargos públicos.

Cuatro competidores por la candidatura presidencial de Morena y aliados son senadores, tres de ellos en funciones y otro incorporado al gobierno federal.

Marcelo Ebrard alcanzó el reintegro como secretario de Economía por su segundo lugar en la encuesta presidencial. Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Manuel Velasco son senadores en activo.

De la misma forma, Sasil León, Carlos Lomelí y Omar García son senadores, aunque el último tiene licencia, pues también fue incorporado al gobierno federal.

En esta ocasión, las recompensas no serán de tan alta investidura, ya que los perdedores (no todos) tendrán que conformarse con una diputación federal, local o, tal vez, una alcaldía.

Y aunque el juego sirve de distracción para otros temas de carácter político, habrá que ver si el experimento no resulta perjudicial y ocurre una revuelta de quienes no quedan conformes con el resultado de las encuestas que aplicará la dirigencia nacional de Morena, para seleccionar a los ganadores o aplacar a los inconformes.

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La disputa por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, se cierra cada vez más y deja solamente a dos competidores, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera y el alcalde con licencia de la capital estatal, Alfonso Sánchez García, seis puntos separan al primer lugar del segundo.

ramonzurita44@hotmail.com

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