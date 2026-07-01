ABOMINABLEZ, EL MUSICAL en el POLYFORUM CULTURAL SIQUEIROS

Escrito y dirigido por Ricardo Flores “Abulón”

ROCK EN VIVO, CIENCIA FICCIÓN Y PERFORMANCE ESCÉNICO EN EL MISMO LUGAR. •

El próximo 31 de julio, el Polyforum Cultural Siqueiros presentará Abominablez: El Musical, un espectáculo escénico que mezcla música en vivo, narrativa de ciencia ficción y performance teatral, creado, producido, escrito y dirigido por Ricardo Flores “Abulón”, frontman de la banda de culto del rock mexicano Víctimas del Dr. Cerebro, además de líder del proyecto Abominablez.

A lo largo de su carrera, “Abulón» ha desarrollado un lenguaje artístico que cruza música, imagen y narrativa.

Además de su trayectoria musical, ha dirigido cortometrajes y proyectos visuales, llevando ahora ese enfoque creativo hacia el formato de teatro musical.

Actualmente ha publicado su primer novela gráfica de terror llamada “Adám Ataúd”, una edición especial de poco tiraje, parte de una trilogía de títulos.

Sinopsis

En una galaxia futurista donde la tecnología y las emociones conviven, se desarrolla una historia de amor, persecución y supervivencia. Lyra, una joven con una energía especial, es perseguida por Zorath, quien busca usar su poder para controlar sistemas planetarios completos.

Con ayuda de Alex, una guerrera rebelde, y Roxy, una robot con emociones humanas, Lyra deberá enfrentarse a su destino para evitar la caída de la galaxia.

Todo esto sucede en un extraño planeta habitado por mercenarios robots, monstruos androides y autoridades espaciales El Espectáculo – Abominablez: El Musical es una experiencia escénica construida desde lo visual y lo musical en un formato de 360 grados, en el que el escenario estará al centro. El proyecto busca llevar la estética del rock teatral hacia un formato narrativo