Alex Lora rifa guitarra autografiada

Proyecto Duq A.C. impulsa esta iniciativa solidaria

Para apoyar a más de 500 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Con el propósito de brindar apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la alcaldía Iztapalapa, la organización Proyecto Duq A.C. llevará a cabo la rifa de una guitarra autografiada por Alex Lora, legendario líder de El Tri, quien se ha convertido en un importante aliado de esta causa social.

Desde hace varios años, el intérprete de éxitos como Triste Canción y Pobre Soñador ha respaldado activamente a Proyecto Duq mediante la donación de guitarras y memorabilia autografiada para subastas y rifas con fines benéficos. En esta ocasión, el rockero mexicano se suma nuevamente con la donación de una guitarra de su colección privada, firmada personalmente, e hizo un llamado a través de sus redes sociales para que el público participe en esta iniciativa.

La totalidad de los recursos recaudados se destinará a fortalecer los programas que atienden a más de 500 niñas, niños y adolescentes, brindándoles herramientas que les permitan ejercer sus derechos, expresarse libremente, continuar sus estudios y construir un proyecto de vida digno.

A través de programas educativos, culturales y de acompañamiento emocional, Proyecto Duq A.C. fomenta la permanencia escolar, fortalece habilidades y amplía las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. El sorteo de la guitarra se realizará el próximo 11 de julio, en el marco de la inauguración de la galería “Arte por Nuestros Derechos”.

Los interesados en participar podrán adquirir un boleto con un costo de 500 pesos, realizando una transferencia bancaria a: ProyectoDuqA.C.

BBVACuenta: 0114109384

CLABE: 012180001141093841.

Una vez realizado el depósito, deberán enviar su comprobante vía WhatsApp al número 55 5497 6889.

Desde 2019, Proyecto Duq A.C. ha impulsado diversos conciertos y actividades con causa para recaudar fondos y dar continuidad a sus programas sociales.

Entre ellos destacan Concierto con Causa y su colaboración con la Fundación Mosaico Down; en 2020 realizó CantaDUQ (Online), con la participación de artistas como Alex Lora, Javier Bátiz, Kabah, Fratta, Madame Recamier, Memo Méndez Guiú y Valle, entre otros. Posteriormente, la organización llevó a cabo el Festival en Casa con Causa y, en 2021, el evento Cantando y Firmando por la Niñez (Online), que reunió a figuras como Ximbo, Leiden y Aldo, integrante de Maldita Vecindad.

En 2023 realizó un Concierto con Causa en el Foro Amílcar Vidal, con la participación de Eli Manjarrez, Dana Salguero, Mer y Mariana Santiago. Asimismo, destaca la iniciativa Firmando por la Niñez, en la que más de 30 artistas autografiaron una guitarra destinada a una rifa con fines benéficos.

Entre las personalidades participantes se encuentran Natalia Lafourcade, Benny Ibarra, Erik Rubín y Alex Lora, quienes se unieron a esta acción solidaria. Finalmente, el año pasado se realizó un concierto acústico con la presencia de Memo Méndez Guiú, Tere Estrada y otros destacados músicos.

Con acciones como esta, Proyecto Duq A.C. refrenda su compromiso de generar oportunidades y transformar la realidad de cientos de niñas, niños y adolescentes, demostrando que la música y la solidaridad pueden convertirse en instrumentos de esperanza y cambio social.