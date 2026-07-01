Confirmado: Vargas del Villar será el candidato a alcalde de Huixquilucan

Buscará el gobierno local por tercera ocasión

Por Arturo Baena

Valle de México.- Está confirmado. Enrique Vargas del Villar buscará gobernar Huixquilucan por tercera ocasión, toda vez que cuenta con el respaldo de su partido y de diversos sectores de esta localidad. “¡Vamos a volver a ganar nuestro querido municipio!”, reiteró.

El actual senador del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró a DIARIO IMAGEN su decisión de competir como candidato a la presidencia municipal en las elecciones locales de 2027.

Vargas del Villar ya gobernó esta demarcación de manera consecutiva durante los periodos 2016-2018 y 2019-2021, bajo la bandera del PAN.

Diversas mediciones de empresas como Massive Caller otorgan a Vargas del Villar un respaldo ciudadano que supera el 65 por ciento. Los estudios de opinión pública, sitúan a Acción Nacional a la cabeza de las preferencias en el municipio frente a competidores como Morena y el Revolucionario Institucional.

Y es que, efectivamente, el legislador ya ha comenzado reuniones con líderes locales de cara al proceso electoral de 2027 para dar seguimiento al modelo administrativo enfocado en seguridad, salud e infraestructura en ese municipio.