Somos México tendrá candidaturas en todo el Edomex, afirma Rafael J. Rivera

De cara a los comicios de 2027

Por Arturo Baena

Valle de México.- El partido nacional de reciente registro Somos México (anteriormente conocido como Frente Cívico Nacional) proyecta una presencia total y de alta competencia en el Estado de México de cara a los comicios de 2027.

Señaló lo anterior, su dirigente estatal, Rafael Johnvanny Rivera López, luego de destacar que ese instituto político no participará bajo la modalidad de coalición y buscará consolidarse mediante candidaturas 100% ciudadanas.

Mientras tanto, Lizbeth Anahí Hernández,

secretaria general de «Somos México», confirmó la postulación de fórmulas propias para los 125 ayuntamientos, las 45 diputaciones locales y los 40 distritos federales de la entidad.

Y es que, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó formalmente a 43,000 militantes mexiquenses, lo que sitúa al Estado de México como uno de sus bastiones clave, representando el 14.6% de su padrón nacional total de 294,000 afiliados.

Por mandato estricto de la legislación electoral, al ser un partido de nuevo registro, competirá en solitario en 2027 sin posibilidad de coaligarse formalmente con otras fuerzas políticas (como el PAN, PRI o MC).

Las candidaturas se definirán mediante votaciones de la ciudadanía en plazas públicas, eliminando las designaciones internas por cuotas partidistas.