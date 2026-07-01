Naucalpan ha logrado mitigar un desastre por fuertes lluvias

Implementó protocolos de seguridad

Naucalpan Méx.- Ante la lluvias registradas en el Valle de México, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, implementó protocolos de seguridad y se destacó que, las medidas preventivas y la coordinación metropolitana han logrado mitigar algún desastre en las comunidades.

A diferencia de administraciones pasadas, donde lluvias de menor magnitud provocaban graves afectaciones en viviendas debido al abandono de la infraestructura hidráulica, hoy se realizó balance de las acciones de contingencia y los resultados de los protocolos de seguridad que se llevan a cabo con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por ello, el director general del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), Gregorio Ramos Ramírez, explicó que el municipio opera bajo un estricto protocolo metropolitano en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA).

Respecto a las fuertes lluvias de este domingo, enfatizó que, de acuerdo con este lineamiento, fue preciso que OAPAS suspendiera la operación del cárcamo de la calle 16 de septiembre, (encargado de desalojar el agua de la cabecera municipal y el Periférico Norte), cuando el Río Hondo alcanza un borde libre menor a un metro por razones de seguridad.

«La decisión estratégica consistió en priorizar la seguridad de las viviendas, aunque esto implicara generar encharcamientos temporales en las vialidades», puntualizó Ramos Ramírez.

Ante el volumen de agua por la intensa lluvia, se aplicó el protocolo para evitar que el Río Hondo se desbordara e inundara las casas aledañas, los niveles de agua en Periférico Norte alcanzaron un punto máximo de 40 centímetros, lo que impactó severamente el tráfico vehicular, pero salvaguardó el patrimonio de las familias naucalpenses.