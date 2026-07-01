Cárteles de México, la prioridad número uno de EU

Intensifican lucha antidrogas

Fentanilo, una amenaza nunca antes vista, afirma el director de la DEA, Terry Cole

Los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la prioridad número uno de la agencia, afirmó el director general de la DEA, Terry Cole.

A través de un video difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que «el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Cole dijo que el fentanilo es una amenaza como nunca antes se había visto, «ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles».

En el video, Cole muestra fotos de personas que han muerto, señaló, «a manos de los cárteles». Advirtió que la DEA está decidida a «encabezar esta lucha contra los cárteles».

Señaló que la DEA «nunca ha estado más enfocada, más alineada o más dedicada a atacar la crisis de fentanilo» como en estos momentos.

El funcionario estadounidense advierte que va contra cualquier «facilitador, distribuidor, cualquier individuo que se beneficie con este veneno (el fentanilo)».

Según Cole, desde el inicio de la administración de Donald Trump, se han confiscado 14 mil kilos de fentanilo y más de 62 millones de píldoras de fentanilo, lo cual, explicó, equivale a 470 millones de dosis mortales de la droga.

El jefe de la DEA dijo que el objetivo es un Estados Unidos «libre de fentanilo».

CJNG paga elecciones, acusa EU

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo de combustible conocido como huachicol es controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que con eso financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron ayer diversas acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG, sancionando a líderes y advirtiendo que dicho cártel incide en la política electoral mexicana.

El reporte indica que hubo colaboración de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de México para documentar los ilícitos.

«Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno», asegura en su comunicación el gobierno estadounidense.

«Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y de otras actividades delictivas», subraya.

La información está sustentada en el análisis realizado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aunque no identifica a políticos, campañas ni partidos en particular.

No obstante, el señalamiento se da luego de que el Departamento de Justicia solicitó a México la detención con fines de extradición de nueve políticos morenistas de Sinaloa, incluido el Gobernador Rubén Rocha Moya, precisamente por presuntos vínculos con el otro Cártel, el de Sinaloa y la presunta colusión en las elecciones estatales.

El Tesoro informó que fueron sancionados dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas ligadas al esquema de robo y contrabando de combustible vinculado al CJNG.

Entre los sancionados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, descrito como contador y «cerebro» de operaciones financieras del CJNG que, de acuerdo con la dependencia, crea empresas fachada y falsifica documentos aduanales para mover combustible de forma ilegal.

El Tesoro le atribuye seis empresas en México, en los giros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, y una más en el Reino Unido. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, relacionadas con el huachicol fiscal.

Y mediaba con cárteles

Óscar Juraidini Silva, identificado por el Tesoro de Estados Unidos como «contador» del CJNG, operaba al menos tres empresas transportistas y era mediador de cárteles en el estado de Tamaulipas.

Desde hace más de una década, dos grupos antagónicos del crimen organizado afines al Cártel del Golfo (CDG) se encuentran en conflicto en Matamoros y Reynosa.

Se trata de los Metros, en Reynosa, y los Escorpiones, en Matamoros.

Sin embargo, Juraidini fue pieza clave para mantener la paz de ambas facciones en los últimos años, ya que por las dos ciudades se contrabandeaba diésel y gasolina desde EU.