Atiende Edomex 48 eventos de lluvia durante la temporada

Acciones en escuela y hospitales afectados

Grupo Tláloc, de la CAEM, ha apoyado 148 encharcamientos en 30 municipios mexiquenses

Tultitlán, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM) atendió oportunamente 48 eventos de lluvia durante la temporada, entre estas, realizó acciones coordinadas con personal y equipo especializado para mantener en funcionamiento una escuela y tres hospitales afectados.

A través del Grupo Tláloc, se apoyó a la Clínica 62 del IMSS en Cuautitlán; al Hospital Regional Bicentenario de la Independencia del ISSSTE en Tultitlán; al Hospital Psiquiátrico José Sayago en Acolman y la Escuela Primaria Agustín Yáñez en Huehuetoca, donde realizó acciones para desalojar agua, disminuir riesgos por inundaciones y preservar la operación de instalaciones estratégicas para la atención de la población.

Cada intervención busca evitar afectaciones en áreas médicas, accesos y servicios indispensables, lo que contribuye a que pacientes, personal de salud y familiares continúen con la atención hospitalaria en condiciones de mayor seguridad.

Además de proteger la infraestructura hospitalaria, la CAEM ha respondido a 148 encharcamientos en 30 municipios de la entidad, mediante brigadas especializadas que realizan labores de bombeo, desazolve, limpieza y retiro de residuos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Las precipitaciones también han ocasionado afectaciones al interior de inmuebles, donde personal de las Brigadas de Agua Limpia de la CAEM han lavado y desinfectado 30 cisternas de agua potable en Huixquilucan, Nezahualcóyotl, La Paz y Tlalnepantla, para restablecer el acceso al agua en condiciones sanitarias adecuadas.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para proteger la salud, la seguridad y el patrimonio de las familias mexiquenses, al privilegiar la atención de la infraestructura estratégica y de las comunidades que enfrentan afectaciones por las lluvias.