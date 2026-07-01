Brindan más de 19 mil servicios veterinarios gratuitos

Con la Estrategia CERA

Calimaya, Estado de México.– El gobierno del Estado de México ha realizado 4 mil 599 esterilizaciones, 5 mil 38 consultas veterinarias y 9 mil 811 desparasitaciones a través de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para consolidar una cultura de respeto hacia los seres sintientes en la entidad.

Desde su puesta en marcha, en octubre de 2025, esta Estrategia ha recorrido los municipios de Amecameca, La Paz, Valle de Chalco, Mexicaltzingo, Chicoloapan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Texcoco y Villa de Allende, con atención veterinaria directa y orientación sobre tutela responsable, para contribuir a la disminución de la sobrepoblación de animales en situación de abandono y a mejorar su salud y calidad de vida.

Además, durante estas jornadas 165 seres sintientes han encontrado un hogar y la meta para este año es que 200 michis y lomitos logren recibir protección, cuidados y una nueva oportunidad de vida.

La Estrategia CERA forma parte de una política pública integral que atiende las causas del abandono, promueve la tutela responsable y fortalece el bienestar animal como un componente esencial del bienestar social. Bajo esta visión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), impulsa acciones permanentes que combinan prevención, atención médica veterinaria, educación, adopción responsable y participación ciudadana para construir comunidades más empáticas, seguras y solidarias.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que protejan a los seres sintientes y consoliden a la entidad como referente nacional en bienestar animal, convencido de que una sociedad que cuida a los animales también fortalece valores como la responsabilidad y la convivencia.