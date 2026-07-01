«El Jilguero» conquista el Fan Festival 2026

Adrián Bedolla

Con un espectacular cierre en el Monumento a la Revolución

​ En el marco de las vibrantes festividades del FIFA Fan Festival 2026, el reconocido intérprete Adrián Bedolla «El Jilguero» se presentó con un rotundo éxito el pasado 30 de junio, ofreciendo un gran cierre que hizo vibrar el Monumento a la Revolución ante miles de asistentes.

​En punto de las 12:00 a.m., el cantante hizo gala de su entrada portando con orgullo un impecable traje de Charro Acompañado por el Mariachi Expresión de México, «El Jilguero» con la voz única que lo caracteriza y que lo ha posicionado como uno de los grandes exponentes de la música regional tradicional mexicana, demostró por qué sigue cosechando éxitos y rompiendo barreras, dejando muy en alto el nombre de la música de mariachi.

​»Debemos retomar la música tradicional mexicana y no dejar morir lo que es gran parte de nuestra cultura»,

se sintió como el mensaje central de una velada donde se revivieron las raíces musicales de nuestro país.

​Con un repertorio interpretando sus más grandes éxitos y rindiendo un magistral tributo a las leyendas que le dieron identidad a nuestro México. La presentación fue un éxito total: el público, entregado por completo, coreó y aplaudió cada tema, ovacionándolo y al unísono de «¡otra, otra!» al finalizar cada canción.

​Hoy por hoy, Adrián Bedolla «El Jilguero» se consolida como un cantante que está llegando muy lejos a través de su innegable talento, frescura y respeto por las tradiciones nacionales.