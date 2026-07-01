Lluvias no dan tregua en el Valle de México

CDMX, bajo el agua

Se registra récord de caída de agua en las últimas 48 horas en lo que va en la presente temporada

Las fuertes lluvias que se han presentado en la Ciudad de México en los últimos días de plano no dan tregua, principalmente esta semana. Luego de que se registró el récord de caída de agua la noche del domingo y lunes pasados en lo que va en la presente temporada.

Las precipitacones intensas con caída de granizo en México han aumentado durante las últimas semanas debido a la coincidencia de diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos la temporada de ciclones tropicales, la entrada constante de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, la presencia del monzón mexicano, así como canales de baja presión y ondas tropicales.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de estos sistemas favorece precipitaciones frecuentes en gran parte del territorio nacional.

La temporada de lluvias en México suele desarrollarse entre mayo y octubre. Durante este periodo coinciden distintos sistemas atmosféricos que incrementan la nubosidad y favorecen la formación de tormentas.

Aunque cada fenómeno puede generar lluvias por separado, cuando varios ocurren al mismo tiempo se incrementa la probabilidad de precipitaciones intensas, descargas eléctricas, rachas de viento, caída de granizo y posibles inundaciones.

Temporada de ciclones tropicales

Uno de los factores más importantes es la temporada de ciclones tropicales, que inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico.

No todos los ciclones tropicales impactan directamente al país. Sin embargo, incluso cuando permanecen lejos de las costas, su circulación puede transportar grandes cantidades de humedad hacia territorio nacional, favoreciendo lluvias intensas.

Los ciclones reciben diferentes categorías conforme aumenta la velocidad de sus vientos: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Monzón mexicano

Otro fenómeno característico del verano es el monzón mexicano, que se presenta principalmente entre finales de junio y septiembre.

Este sistema consiste en un cambio estacional en la circulación de los vientos que permite el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el noroeste del país.

Como consecuencia, algunos estados suelen registrar lluvias más frecuentes durante estos meses, entre los que figuran:

Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Las ondas tropicales también influyen

Las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que se desplazan desde África hacia el océano Atlántico y posteriormente cruzan el mar Caribe hasta llegar a México.

Durante su paso pueden provocar:

Lluvias fuertes

Tormentas eléctricas

Rachas de viento

Estas condiciones se presentan especialmente en el sureste, centro y occidente del país.

Cada temporada pueden desarrollarse decenas de ondas tropicales, algunas de las cuales incluso llegan a favorecer la formación de ciclones tropicales.

Alertan por posible ciclón tropical en el Pacífico

La zona de baja presión ubicada en el océano Pacífico elevó a 80% su probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución y los posibles efectos que podría generar en distintos estados del país.

De acuerdo con la última actualización emitida por el SMN a las 06:00 horas de este miércoles, la zona de baja presión incrementó la probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el mismo porcentaje para los próximos siete días.