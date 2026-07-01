Pide Sheinbaum a EU pruebas, ahora, sobre nexos CJNG-campañas políticas

Por medio del control del huachicol

Reprochó que de nueva cuenta, Washington diga que “ocurre algo sin ningún sustento

En su mañabera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos pruebas sobre sus acusaciones de que el Cártel Jalisco Nueva Generación financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado gracias al control del robo de combustible.

“De eso nunca fuimos informados”, a pesar de que una parte de ellos trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “¿Qué pruebas tienen?”, cuestionó. Lo mismo, que adelantaran un comunicado con esta información “y no esperaran la comunicación conjunta”.

Reprochó que de nueva cuenta, Estados Unidos diga que “ocurre algo sin ninguna prueba. Así pasó con las tres instituciones financieras (sobre las) que de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida. Cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, solo se enviaron dos páginas sin pruebas”.

Y hay que repetir, agregó, que “cuando hemos solicitado, por ejemplo, en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas. O sea, es una práctica común que se pidan pruebas de uno y de otro lado”.

Indicó que en el caso de las personas vinculadas en el esquema de huachicol fiscal, “ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos (los estadunidenses) se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene”.

Refirió lo que su gobierno ha hecho para “reducir sustancialmente” el huachicol fiscal, “que son muchísimas medidas administrativas de vigilancia en Aduanas, medidas del SAT (Servicio de Administración Tributaria), detenciones por parte de la Fiscalía General de la República y todavía tienen muchas carpetas de investigación con las que buscan las pruebas para poder solicitar (más) órdenes de aprehensión”.

Entonces, subrayó, “se ha trabajado mucho”, así como en el congelamiento de cuentas” por parte de la UIF. “Esto se estaba analizando conjuntamente (con Estados Unidos), nada más que decidieron adelantarse”, reprochó.

Convierten al INEHRM en instituto de investigación y docencia

En el marco del octavo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto para convertir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en una institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en la que se impartirán licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios permanentes.

“Vamos a hacer del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un instituto de investigación (…) Va a ser un instituto de investigación como parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (…) Entre otras cosas, decidimos hacerlo el día de hoy porque hace 8 años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto que se dedica a la historia, la investigación de las revoluciones en nuestro país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que este año, durante su Gobierno se abrieron 200 plazas para los institutos de investigación del país, un hecho que no había ocurrido en más de 15 años.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que en esta nueva etapa el INEHRM formará nuevas generaciones de especialistas comprometidos con el conocimiento riguroso sobre el país y sus procesos de transformación. Puntualizó que a través de este cambio se fortalece la memoria histórica como un bien público, la educación superior como un derecho y el conocimiento como una herramienta para un país más democrático.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”, agregó.

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, detalló que este instituto amplía sus facultades para dedicarse a la difusión e investigación, pero también a la impartición de clases de licenciatura y posgrado en ciencias sociales y humanidades como un organismo público.

“T-MEC seguirá hasta 2036 aún sin prórroga de EU”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, aun si Estados Unidos no manifiesta este miércoles su intención de prorrogar por otros 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial seguirá en vigor hasta 2036 y podrá extenderse posteriormente si las tres partes así lo deciden.

En la mañanera, y poco antes de la primera reunión virtual tripartita de la revisión formal del tratado entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense, Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, la mandataria explicó el contenido del artículo 34.7 del T-MEC para aclarar el alcance de la revisión sexenal.

«Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia hasta 2036, y se revisaría cada año», señaló.

Sheinbaum Pardorecordó que México y Canadá ya notificaron por escrito su deseo de extender la vigencia del tratado por un nuevo periodo de 16 años, como prevé el acuerdo. Sin embargo, subrayó que la eventual ausencia de esa confirmación por parte de Washington no implica la terminación del T-MEC ni fija una fecha límite para decidir sobre su prórroga.

«No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia, solamente que queda una revisión anual», explicó.