México demuestra ¿Por Qué Sí? en una Copa del Mundo memorable

Ya no es ¿Y si, sí?

Con un fútbol impecable, borra fantasmas, aplasta provocaciones y clasifica a la siguiente fase con la portería intacta

Por: Arturo Arellano

Lo que vimos de México frente a Ecuador fue, sencillamente, impecable. Estamos ante un equipo, una auténtica Selección Nacional, que no habíamos tenido el privilegio de presenciar desde hace muchísimos años. Históricamente, nuestro fútbol se había quedado en la orilla de la trascendencia, pero este plantel ha roto con cualquier molde previo al demostrar una efectividad aplastante y, sobre todo, una autoridad implacable para imponerse al rival de la manera en que lo hizo en la cancha del Estadio Azteca.

Cuando este cuadro tuvo que defender, se plantó con un orden militar y lo hizo de maravilla; cuando tuvo que atacar, desplegó un juego espectacular y vertical. Lo más gratificante es que no dependemos de la fortuna. No estamos hablando de goles fortuitos que nacen del error del rival —que por supuesto cuentan y son válidos—, sino de anotaciones majestuosas, goles construidos desde la raíz, trabajados de manera colectiva y definidos con una finura soberbia. Esos son los goles que verdaderamente inyectan confianza, los que hacen creer a todo un país y nos confirman que hay un trabajo profundo detrás de lo que hoy se cosecha en esta Copa del Mundo.

El infierno de las redes se apaga en el césped

El ambiente previo al silbatazo inicial ya quemaba. Durante días, las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de declaraciones cruzadas, burlas y descalificaciones entre las aficiones de ambos países. Las redes sociales calentaron el partido a un punto de no retorno, transformando el cruce de los Dieciseisavos de Final en una auténtica caldera de revancha geopolítica y futbolística. Sin embargo, cuando el balón comenzó a rodar, las palabras se las llevó el viento y solo quedó la categoría mexicana.

Lejos de engancharse en el juego ríspido que propuso Ecuador, el conjunto dirigido por Javier Aguirre y Rafael Márquez dictó una cátedra de templanza táctica. Al minuto 22, tras una triangulación perfecta nacida en la medular del campo, Julián Quiñones firmó el primer gol de la tarde con un remate implacable que dejó sin opciones al arquero rival. Ecuador intentó reaccionar mediante la fuerza física, pero la zaga mexicana se mantuvo inconmovible.

Nueve minutos más tarde, al minuto 31, llegó la estocada definitiva. Raúl Jiménez, en un despliegue de su mejor versión europea, aprovechó una habilitación precisa para definir con una sutileza espectacular, decretando el 2-0 definitivo que desató la locura en las tribunas.

Los héroes del coloso

La victoria no solo se cimentó en los anotadores. El funcionamiento colectivo fue una obra de arte. En la parte baja, Luis Malagón se alzó como una muralla insuperable, respaldado por una actuación impecable del defensor Johan Vásquez, quien cortó cada avance ecuatoriano con una solvencia quirúrgica. En la punta de ataque, el empuje de Quiñones y el sacrificio de Raúl Jiménez demostraron que este plantel está diseñado para las grandes citas del balompié internacional.

Análisis de la Jornada

El calendario no da tregua en esta electrizante Copa del Mundo 2026. La jornada del 2 de julio pondrá frente a frente a potencias históricas y combinados hambrientos de gloria en tres duelos de pronóstico reservado.

España vs. Austria (Los Angeles Stadium): La Furia Roja llega como clara favorita bajo el sol de California. Con una propuesta basada en la posesión y la velocidad de sus extremos, España buscará imponer condiciones frente a una Austria que destaca por su rigor físico y transiciones rápidas. El orden táctico austríaco será puesto a prueba por el talento diferencial de los mediocampistas ibéricos.

Suiza vs. Argelia (BC Place Vancouver): Un choque de estilos radicalmente opuestos se vivirá en territorio canadiense. Suiza, caracterizada por su frialdad y consistencia colectiva, medirá fuerzas ante una Argelia que aporta la magia, el desparpajo y el orgullo del norte de África. Las expectativas apuntan a un duelo cerrado en el centro del campo, donde el que cometa el más mínimo error pagará con la eliminación.

Portugal vs. Croacia: Portugal ha pisado firme en este torneo, consolidándose como uno de los serios aspirantes a levantar el trofeo. Su paso por la fase de grupos combinó una contundencia ofensiva temible con la jerarquía necesaria para solventar momentos de alta presión. Su debut marcó el ritmo de una escuadra que no ha dejado de crecer partido a partido, ganándose la etiqueta de favorita gracias a un plantel profundo que mezcla veteranía legendaria con juventud deslumbrante.

Para neutralizar el cerebral mediocampo croata, se especula que el cuadro luso saltará a la cancha del Toronto Stadium con un 1-4-3-3 sumamente equilibrado:

Portero: Diogo Costa.

Defensores: João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes.

Mediocampistas: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Delanteros: Rafael Leão, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Duelo de las leyendas: Ronaldo vs. Modrić

Este partido paralizará al planeta al ser, muy probablemente, el último gran enfrentamiento en una Copa del Mundo entre dos auténticos mitos vivientes del deporte rey: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. Ronaldo sigue siendo el faro ofensivo y el alma competitiva de Portugal, un devorador del área capaz de decidir un encuentro en una sola baldosa. Por su parte, Modrić es el violín de Croacia; el hombre que maneja los hilos, dicta los tiempos del juego y dota de un espíritu inquebrantable a su nación.

Las casas de apuestas y los analistas internacionales inclinan la balanza hacia el lado portugués debido a la mayor profundidad de su banquillo y su pegada en ataque. No obstante, Croacia es la reina de las batallas largas y el sufrimiento. Se espera un partido de ajedrez táctico de alta intensidad, donde Portugal buscará golpear temprano para evitar que los croatas lleven el juego a su terreno de desgaste físico y prórrogas. El ganador saldrá con la moral por las nubes como un candidato indiscutible al título.

Agenda de Viernes

El espectáculo de los Dieciseisavos de Final continuará el viernes 3 de julio con tres compromisos imperdibles que definirán el rumbo del torneo:

-Australia vs. Egipto (Dallas Stadium)

-Argentina vs. Cabo Verde (Miami Stadium)

-Colombia vs. Ghana (Kansas City Stadium)

Adiós al fatalismo, bienvenido el “¿Por qué sí?”

A partir de este momento, la mentalidad en torno a la Selección Nacional debe dar un giro de 180°. Este Mundial ha dejado atrás las épocas oscuras de las frases virales impregnadas de resignación, el desgastado “¡Sí se puede!” o el temeroso, pero esperanzador “Y si sí…”. Hoy, México ya no deja su destino en manos de la superstición, de las cábalas, de la fortuna o de las matemáticas milagrosas. Este equipo nos obliga a cambiar la pregunta por una afirmación rotunda: ¿Por qué sí?

¿Por qué sí se puede trascender? Porque frente a Ecuador se demostró con argumentos futbolísticos sólidos, con un planteamiento impecable y con una hombría de bien dentro de la cancha. El próximo domingo el rival en turno será Inglaterra en los Octavos de Final. Sí, es un gigante histórico, pero Paraguay ya demostró en la tanda de penales que las potencias no son invencibles, rompiendo esquemas al eliminar a Alemania. México tiene los argumentos, la portería imbatida gracias a Malagón y el fútbol colectivo para plantarle cara a los ingleses en el mítico Estadio Azteca. Queremos que este torneo tan hermoso y sorpresivo continúe bajo el cobijo de este nivel impecable. La ilusión es real.