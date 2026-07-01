EU no renovará el acuerdo comercial con México y Canadá

Estrategia que amenaza alterar los mercados

El pacto se revisará año a año, lo que da incertidumbre a relaciones entre los 3países

Estados Unidos anunció en un escueto comunicado que no renueva, “en su forma actual”, el gran tratado comercial con México y Canadá (T-MEC). “Sin embargo, el acuerdo sigue vigente a la espera de la resolución de estos temas o hasta la terminación del mismo”, precisó la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

La administración de Donald Trump asegura que prefiere realizar revisiones anuales del pacto, una estrategia que amenaza con alterar los mercados al añadir incertidumbre para las empresas que operan en ambos lados de la frontera. La solución que propone la Casa Blanca a las empresas para eliminar esa incertidumbre es que inviertan en Estados Unidos en lo que se considera un ejercicio de nacionalismo económico.

“Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”, precisó el departamento que dirige Jamieson Greer.

“Sin embargo, el Acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del TMEC”.

Este anuncio se dio a conocer el 1 de julio cuando vencía el plazo para la revisión del T-MEC. Los representantes comerciales de los tres países, Jamieson Greer por parte de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, responsable comercial de México; y el canadiense Dominic LeBlanc, celebraron una reunión virtual por videoconferencia para tratar de avanzar en las conversaciones sobre la aplicación del tratado, la prórroga del plazo y los siguientes pasos del acuerdo.

Tras el anuncio de Greer, que ha ganado influencia dentro del círculo próximo a Trump, el optimismo en México se fue rebajando. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró minutos después de la videoconferencia que el país latinoamericano todavía tiene margen para salvar la relación comercial en Norteamérica.

Los aranceles cambiaron la relación

Un alto funcionario del Departamento de Comercio explicó que las relaciones comerciales de Estados Unidos y el resto del mundo cambiaron el año pasado cuando Donald Trump decidió imponer aranceles unilaterales. “Nuestro déficit con Canadá se ha reducido aproximadamente en una cuarta parte en el último año y medio. Nuestro comercio con México ha aumentado en gran medida por el efecto de nuestros aranceles con el mundo, con muchas cadenas de suministro que han regresado a Estados Unidos”, ha explicado el alto cargo de Comercio. “El tratado está subordinado en cierta medida a la robusta política comercial del presidente”, apuntan las fuentes estadounidenses.

Mientras prosiguen las negociaciones a tres bandas, el acuerdo comercial seguirá vigente durante otra década mientras que Estados Unidos u otro de los dos países que firmaron el acuerdo decidan no retirarse. En lugar de programarse revisiones cada seis meses, serán cada año, lo que abre la puerta a duras negociaciones cada pocos meses, lo que arroja incertidumbre a las cadenas de suministro de toda Norteamérica.