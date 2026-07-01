Ataca Trump

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El escenario no deseado de proyección de término del T-MEC en 10 años fue el escogido por Donald Trump, lo que somete a México y Canadá a un periodo de incertidumbre económica y comercial.

A partir de ahora habrá revisiones anuales obligatorias, en las cuales podrán cambiar los términos del actual tratado, de acuerdo a lo que anunció la Casa Blanca en un comunicado oficial este martes.

La integración comercial de Norteamérica planteada desde el antiguo TLC y que ha alcanzado un valor de casi 2 billones (millón de millones) de dólares con el T-MEC estará en serio riesgo con la decisión arbitraria de Trump.

Norteamérica, con sus tres países, representa el 30 por ciento del PIB mundial con una población de 515 millones de personas y ahora no habrá certeza sobre las condiciones del trasiego de bienes y servicios en la región.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó la mala noticia de la siguiente forma: “Lo que nos ha dicho hoy (este martes) el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años. Por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado. También les puedo informar a ustedes que el día 20 de julio vamos a tener la siguiente conversación, ahora sí, ya revisión del tratado con nuestra contraparte norteamericana”.

Esta situación afectará previsiblemente los flujos de inversión en México y, por ende, la generación de nuevos empleos, por no haber certidumbre en las condiciones comerciales más allá de un año, cada vez. Veremos.

Susurros

La desaparición de los servicios de Magnicharters desde el pasado 11 de abril ha provocado enormes pérdidas y problemas legales a por lo menos 90 agencias de viajes que habían vendido rutas y paquetes de la aerolínea, propiedad de Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., encabezado por Luis Bojórquez Maza.

Cientos, quizás miles de personas han sido afectadas por la cancelación de vuelos pagados a Magnicharters a través de las agencias de viajes, las mismas que han sido demandadas por los frustrados viajeros, mientras que las propias agencias preparan una demanda contra Bojórquez, quien se encuentra desaparecido y es ya buscado por la Profeco.

Hasta el momento, nadie sabe quién se hará responsable de la quiebra de Magnicharters, ni quién cubrirá las pérdidas de agencias de viajes y viajeros afectados.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz