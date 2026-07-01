TelevisaUnivision líder de audiencia en partido México vs. Ecuador

TelevisaUnivision volvió a ubicarse como líder de audiencia en la emisión del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, al registrar más de 35.3 millones de

personas.

La transmisión de este encuentro, que superó a su competencia por más del 17%, confirmó a TelevisaUnivision como la opción preferida de los espectadores para seguir los

encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su señal de TV abierta TelevisaUnivision registró 28.4 millones*. A ellos se suman los 6.9 millones de personas que siguieron el partido por ViX.

TelevisaUnivision agradece la preferencia del público y refrenda su compromiso con la audiencia para seguir ofreciendo las mejores coberturas de los principales eventos

deportivos.

*ACAM con información de HR Media, más datos de ViX. Alcance acumulado en Personas 02+, con simulcast para todos los partidos transmitidos por TV.