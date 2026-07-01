UAEMéx, referente nacional en la conservación del Árbol de las Manitas

La Autónoma mexiquenes es la única institución de educación superior del país que resguarda varios ejemplares maduros de esta especie amenazada

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se ha consolidado como referente nacional en la conservación del Árbol de las Manitas (Chiranthodendron pentadactylon), una de las especies arbóreas más emblemáticas de México y catalogada como amenazada, gracias al desarrollo de investigaciones pioneras, técnicas de propagación y proyectos científicos que hoy la convierten en la única institución de educación superior del país que resguarda varios ejemplares maduros de esta especie.

Así lo destacó el ingeniero agrónomo y arborista Miguel Ángel González Colín, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMéx, quien subrayó que la preservación de este patrimonio natural, histórico, científico y cultural requiere del trabajo conjunto entre instituciones académicas, especialistas y sociedad.

El experto explicó que el Árbol de las Manitas es originario de los bosques mesófilos de montaña de Oaxaca y Guerrero; sin embargo, su presencia en el centro del país se remonta a la época prehispánica, cuando gobernantes mexicas ordenaron trasladar ejemplares a esta región. Además de su importancia ecológica, posee un profundo valor histórico y cultural por sus propiedades medicinales y por aparecer documentado en el Códice de la Cruz-Badiano.

El especialista resaltó que uno de los aportes más relevantes de la UAEMéx ha sido el desarrollo de técnicas de propagación mediante cultivo de tejidos desde la Facultad de Ciencias Agrícolas. Este trabajo de investigación permitió obtener nuevos ejemplares para fortalecer la conservación de la especie y establecerlos tanto en espacios universitarios como en otros sitios públicos.

Como resultado de estas acciones, actualmente la Universidad alberga 13 Árboles de las Manitas distribuidos en distintos organismos académicos, consolidándose como la única universidad mexicana que resguarda varios ejemplares adultos de esta especie emblemática.

González Colín sostuvo que la labor universitaria también ha impulsado iniciativas como el Primer Foro del Árbol de las Manitas, el Primer Congreso Mexicano de Arboricultura y diversos proyectos de investigación orientados al inventario, conservación y monitoreo de la especie.

Gracias a estos trabajos fue posible identificar alrededor de 75 ejemplares en el Estado de México, una parte importante de ellos localizada en el municipio de Toluca, uno de los principales refugios urbanos del Árbol de las Manitas.

No obstante, advirtió que la especie enfrenta importantes desafíos derivados de la deforestación, la extracción excesiva de sus flores con fines medicinales, las dificultades para su reproducción natural y los efectos del cambio climático, entre ellos el estrés hídrico y la proliferación de plagas y enfermedades.

Ante este panorama, destacó que la educación ambiental constituye una herramienta indispensable para fortalecer la cultura del cuidado de los árboles y promover el conocimiento de las especies nativas de México.