Tesoro de EU confirma: el CJNG financia elecciones en México

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El departamento del Tesoro de EU reveló el martes que investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros -la OFAC-, y la Red de Control de Delitos Financieros -el FinCEN-, junto con la UIF de Hacienda de México, encontraron que el CJNG no solo produce y trafica drogas, sino igual controla el huachicol fiscal… y de ahí financia en efectivo campañas para llevar al poder a políticos aliados.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció de inmediato en su mañanera de ayer que su gobierno estaba al tanto por la UIF de que el CJNG controlaba el huachicol, pero no que financiaba campañas electorales para legitimar autoridades electas aliadas al narco.

Como en todas las denuncias anteriores de EU, incluida la del gobernador de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y 8 más, insistió en pedir pruebas.

«… ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, e incluyen el tema de las campañas financiadas por el CJNG y advirtiendo que ese cártel participa en la política electoral mexicana”, se dolió la mandataria.

En esta ocasión, el comunicado denunciante del Departamento del Tesoro norteamericano afirma que el huachicol, bajo el control del CJNG y sus grupos aliados, como La Barredora, en Tabasco, podría sumar una cuarta o tercera parte del total del combustible comercializado en México.

Explicó que una parte de este huachicol es robado de ductos e instalaciones de Pemex, mientras que otra parte es adquirido en EU y luego introducido a México con documentación fiscal falsa y por aduanas corruptas, para luego distribuirlo y comercializarlo por la red normal de gasolineras y otras instalaciones de hidrocarburos…

Esta operación se realiza con documentación apócrifa y aduanas cómplices para evadir el pago de miles y miles de millones de dólares de impuestos al fisco mexicano… el robo es directo al SAT, es decir, al tesoro de la Nación…

El informe del Tesoro de EU indica que tan sólo en los 12 meses siguientes a la denuncia del huachicol fiscal, en mayo de 2025, la red de bancos reportó al Control de Delitos Financieros del Tesoro de EU un flujo de más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa reveló el FinCEN.

Al hacer, antier, esta denuncia, el Tesoro informó que sancionó a 2 empresarios mexicanos y a 9 compañías vinculadas al robo y contrabando de combustible operado por el CJNG.

Oscar Guillermo Juraidini Silva, afirma el Tesoro de EU -contador y cerebro de operaciones financieras del CJNG-, es el encargado de crear empresas fachada al tiempo que falsifica documentos aduanales para mover combustible de forma ilegal.

El Tesoro de EU le atribuye 6 empresas en México -en los giros de transporte, servicios financieros e inmobiliario-, y una más en el Reino Unido, y era además mediador de cárteles en el estado de Tamaulipas.

El informe indica que, hace más de 10 años, los Metros, en Reynosa y los Escorpiones, ambos aliados al Cártel del Golfo, entraron en choque en Matamoros y Reynosa

Desde entonces, Juraidini ha logrado mantener la paz entre ellos en el contrabando de diésel y gasolina desde EU.

Refugio Ruiz Villagómezes, a su vez, parte de las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, también vinculada al huachicol fiscal, afirma el comunicado.

El punto de conflicto con el gobierno de la presidenta Sheinbaum es que el comunicado del Departamento del Tesoro de EU dice que:

“Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno…

“Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y de otras actividades delictivas”.

Todo eso, insiste el Departamento del Tesoro, fue documentado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros -la OFAC-, y la Red de Control de Delitos Financieros -el FinCEN- junto con la UIF de México sin aportar los nombres de los políticos, ni de las campañas ni partidos que están vinculados a estas operaciones.

En síntesis: el gobierno de Donald Trump va paso a paso y sin conceder nada, adentrándose cada vez más en que los cárteles de la droga en México sí son aliados del gobierno en turno. Que en México cogobiernan, y tienen el control del Estado.

Trump ya oficializó que no renovará EL T-MEC

Para confirmar que lo que promete, anuncia y dice lo cumple, Donald Trump oficializó ayer su intención de salirse del T-MEC.

Su primer paso para ello fue negarse a ratificarlo.

Si, ya sé que desde la presidenta Claudia Sheinbaum y otros muchos afirman que eso no modifica nada, que el T-MEC queda como estaba, lo cierto es que eso lo cambia todo.

El protocolo de salida del tratado indica que de hoy a 10 años deberá haber una revisión cada año.

Si, revisión de lo que vaya quedando luego de que Trump vaya yéndose, abandonando por la libre en cada uno de sus temas y sectores.

Y el otro gran impacto es que ya no habrá nuevas inversiones ni nacionales ni externas en México. Nadie en adelante apostará ni un centavo en ningún nuevo proyecto importante porque simplemente ya el T-MEC en los hechos dejó de existir.

Amigos, no es por alarmarlos, pero creo que a partir de hoy entramos directo a una crisis económica que nos llevará a una situación social y política insospechadas.

Hay que cuidar lo que se tiene y sobre todo el cochinito de lo poco o mucho ahorrado.

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