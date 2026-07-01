En Sinaloa se busca liderazgo

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

En Sinaloa se comienza a manejar la posibilidad de postular a una figura emergente, ante el bajo perfil de los aspirantes de todos los partidos.

Se busca que tenga liderazgo y fuerza para competir contra la maquinaria de Morena que ya está siendo aceitada.

No importa que en Morena el perfil escogido sea el de alguno de los dos aspirantes que no traen el sello del ex gobernador Rubén Rocha Moya.

De los 17 aspirantes a convertirse en defensores de la 4T, solamente dos no pertenecen al staff del cuestionado ex rector de la UAS, los otros 15 son solamente música de acompañamiento.

Un hombre y una mujer son los mejores posicionados, ya que cuentan con carreras políticas que no se cobijaron bajo la sombra del cuestionado ex gobernador.

Se trata de la senadora con licencia Imelda Castro, a quien Rocha Moya tenía vetada, pero licenciado el ahora ex gobernador se ve más suelta. El otro es el ex alcalde de Ahome (Los Mochis), Gerardo Vargas, quien tiene en su contra un proceso que lo llevó al desafuero.

La historia de Vargas va ligada a los rencores de Rocha Moya, ya que fue perseguido por el entonces gobernador del estado, persecución que se hizo también contra los entonces alcaldes de Mazatlán y Culiacán.

Gerardo Vargas requiere de la limpieza de su expediente para poder ser candidato, ya que la dirigencia nacional de Morena estableció que no postulará a ningún candidato que tenga sombra de duda en su expediente político.

En Sinaloa, la población está cansada de los desfiguros de los políticos de Morena y su incapacidad para frenar la violencia e inseguridad y para colmo de los nexos existentes entre autoridades y delincuencia organizada.

De ahí que la mesa se encuentre puesta para los opositores, los que no logran ponerse de acuerdo, ya que todos quieren la rebanada más grande del pastel. Todos se encuentran conscientes de la necesidad de un liderazgo, aunque los existentes no logran convencerlos, ya que los nombres propuestos no garantizan la posibilidad de un triunfo.

Los priistas quieren la candidatura de uno de sus dos prospectos, Mario Zamora o Paloma Sánchez, y buscan una alianza con el PAN, los que la rechazan, aunque a su vez los panistas pretenden aliarse con MC, con poca presencia en el estado y con el PAS, partido fundado por el asesinado Héctor Melesio Cuén.

Ante este pobre panorama surge la figura de una dinámica diputada que surgió como la voz de la población, ante los desfiguros provocados por un mal gobierno coludido con los criminales. Alzó la voz para exigir que regresará la paz y la seguridad al estado y que el gobernador respondiera por el mal gobierno y por la supuesta vinculación con los grupos criminales, razones por las que fue acosada y amenazada.

Paola Gárate, diputada del PRI, que no está incluida dentro de los prospectos de este partido, está siendo observada como esa figura que puede representar los deseos de un pueblo, aunque se pretende armar un paquete y nominarla como parte de un colectivo de los partidos opositores.

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El saldo de los festejos por el futbol no fueron tan blancos, tres personas murieron durante la celebración. Es bueno festejar, pero no con los excesos en que caen algunos… Colectivos de búsqueda fueron agredidos por la policía, por lo que el secretario de Gobierno, César Cravioto, y el jefe policíaco ofrecieron disculpas, aunque ya no basta con eso.

ramonzurita44@hotmail.com

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