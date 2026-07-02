Suma Plan Integral de la Zona Oriente 75,786 mdp, a un año de su arranque

Se canalizan en 121 programas y acciones sociales y urbanas, en beneficio de 10 millones de mexiquenses

A un año de su anuncio, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México acumula una inversión de 75 mil 786 millones de pesos en 121 programas y acciones sociales y urbanas, en beneficio de 10 millones de mexiquenses, con obras y acciones en materia de salud, infraestructura, agua, movilidad, vivienda y espacios públicos.

El Plan es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, con la participación de los municipios de la región.

En materia de agua y drenaje, se ejecutan 101 acciones con una inversión de 9 mil millones de pesos, de los cuales el Estado de México aportó 518 millones de pesos. En vivienda se programaron 100 mil apoyos para mejoramiento y la regularización de 12 mil casas habitación.

En salud se proyecta una inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar; además, bajo el esquema IMSS-Bienestar se destinarán 4 mil 190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos.

Del total de los recursos del Plan, el 60 por ciento proviene del gobierno federal, el 30 por ciento del Gobierno del Estado de México y el 10 por ciento de los municipios.

NUMERALIA

10 millones de mexiquenses beneficiados

75 mil 786 millones de pesos de inversión total

121 programas y acciones sociales y urbanas

101 acciones en agua, drenaje y obras hídricas

9 mil millones de pesos invertidos en agua y drenaje

518 millones de pesos aportados por el Gobierno estatal para agua y drenaje

100 % de entrega de Trenes de Pavimentación

100 mil apoyos de mejoramiento de vivienda programados

12 mil casas habitación en proceso de regularización

16 mil millones de pesos proyectados para salud

4 hospitales de nueva construcción

6 Unidades de Medicina Familiar

10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs)

8 salas de hemodiálisis

4 mil 190 millones de pesos para el esquema IMSS-Bienestar

17 hospitales fortalecidos (IMSS-Bienestar)

180 unidades médicas fortalecidas (IMSS-Bienestar)

57 quirófanos fortalecidos (IMSS-Bienestar)

3 Centros de Salud reconvertidos en Centros de Servicios Ampliados (Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco)

60 % de los recursos aportados por el Gobierno Federal

30 % de los recursos aportados por el Gobierno estatal

10 % de los recursos aportados por los municipios.