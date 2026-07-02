Dos grupos luchan por el control del Partido del Trabajo en Edomex

Encabezados por Reginaldo Sandoval y Óscar González

Por Arturo Baena

Toluca, Méx.- En el Estado de México, el Partido del Trabajo (PT) enfrenta una división interna. El conflicto divide al partido en dos facciones clave que luchan por el control de candidaturas, recursos públicos, poder territorial y decisiones políticas.

Primero se encuentra el grupo de Óscar González Yáñez, histórico dirigente estatal que mantiene el control del poder territorial en la entidad. Después, le sigue la agrpacion que encabeza Reginaldo Sandoval, Comisionado Político Nacional impuesto por la dirigencia central para reestructurar el partido en la entidad mexiquense.

Estas diferencias se intensificaron debido a la disputa por el control de las candidaturas y las negociaciones de alianzas estratégicas rumbo a las elecciones que se desarrollarán en el 2027.

Ambas facciones han chocado públicamente en eventos como asambleas políticas estatales y emitido comunicados desconociendo convocatorias contrarias.

Hoy, militantes y simpatizantes de ese instituto político desconocen quién realmente tiene el control político del PT.e Mientras tanto, quienes aspiran ocupar algún cargo de elección popular ni idea tienen a quién recurrir para ese efecto