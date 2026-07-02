Estoy alejado de política y conflictos: el empresario mexiquense Jafet Sainz

“Déjenme vivir en paz”

Cuautitlán Izcalli, Méx.- “Déjenme vivir en paz”, fue el mensaje con el que el empresario Jafet Sainz, se expresó en una entrevista concedida al periodista José Alam Chávez, en donde aseguró que su prioridad actual son sus empresas y su familia, y que se encuentra alejado de la política y de los conflictos del transporte.

Durante la conversación, Jafet Sáinz afirmó que en el pasado enfrentó diversos procesos legales y una campaña de desprestigio, de los cuales dijo haber demostrado su inocencia. Reconoció que esas situaciones afectaron su vida personal y empresarial, pero sostuvo que mantiene confianza en las instituciones y consideró que las autoridades deben investigar a fondo antes de actuar para evitar perjudicar a personas y sus familias.

El empresario expresó su respaldo al trabajo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Señaló que su administración permitió avanzar en la regularización de concesiones para empresas de grúas, lo que, afirmó, dio mayor certeza jurídica al sector.

Asimismo, pidió dar tiempo para que tanto la gobernadora como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desarrollen sus proyectos de gobierno. Indicó que no deben ser responsabilizadas por las decisiones o actuaciones de funcionarios de menor nivel, ya que cada servidor público debe responder por sus propios actos.

Respecto al transporte, aseguró que ya no participa en conflictos gremiales ni en la dirección de ACME Oficial, asociación de la que dijo formar parte únicamente como agremiado. También se refirió a su relación con el líder transportista Axel García, a quien reconoció por haber contribuido a su formación en el sector, aunque admitió que actualmente mantienen diferencias de visión.