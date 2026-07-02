Comienzan los partidos políticos a mover sus fichas para el 2027

Opinan expertos

Valle de México.- Los partidos políticos que estarán en la contienda en la entidad mexiquense han comenzado a mover sus fichas estratégicas para las elecciones del 2027. Éste será un proceso clave donde se renovarán los 125 Ayuntamientos y el Congreso local que estará marcado por una fragmentación histórica del voto ante la llegada de nuevas fuerzas políticas como es el caso de «Somos México».

El panorama electoral se definirá (en algunos casos) por tómbola, adjudicación directa o por consenso. Aquí es en donde surgen liderazgos que podrían competir por algún cargo de elección popular.

Según expertos en temas electorales, ejemplificaron que en Naucalpan, los institutos políticos ya empiezan a mover sus fichas para ocupar algunas diputaciones. Dieron nombres.

Por Morena estarían, Liliana Gollas Trejo, Israel Espíndola López, Simón Mondragon Bernal, Jesús Rea Almaguer y Francisco Gómez Cortés Por el PRI, podrían competir Víctor Manuel Navarro, Carlos Islas Neri, Enrique Jacob Rocha y Rodrigo Reina Liceaga, en estos dos últimos casos podrían ir como candidatos a la alcaldía, según informaron.

Por el PAN, nombraron a Alfredo Oropeza, Francisco Garate Chapa, Mario Sandoval y a Mariela Perez de Tejada. Finalmente, por Movimiento Ciudadano (MC.) nombraron a Anselmo Garcia, Esther Tapia y a Ana Ramírez Cendon.