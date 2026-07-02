Azucena Cisneros recupera calles y dignidad para más de 5 mil familias

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró 17 calles repavimentadas con concreto hidráulico del fraccionamiento Villas del Sol 1, que en conjunto suman 1.4 kilómetros y que desde su creación hace 25 años no habían sido intervenidas, por lo que estaban en malas condiciones. La presidenta municipal afirmó que Villas del Sol 1 es un ejemplo de comunidad, pues las 17 calles se realizaron con la modalidad mano a mano del programa Cimientos de Esperanza, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra, lo que benefició a cinco mil habitantes del lugar.