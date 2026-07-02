¡Vive la Magia! Con Disney On Ice

Patinaje, nostalgia y tecnología

El fenómeno que transforma el Auditorio Nacional en un reino helado

El verdadero espectáculo de Disney On Ice no solo ocurre sobre la pista, sino también en las butacas. En el Auditorio Nacional, las luces se apagan y el ambiente se llena de inmediato con miles de voces infantiles cantando al unísono, niños vestidos como sus héroes favoritos y adultos que, por un par de horas, vuelven a tener cinco años. La nueva producción de 2026, titulada ¡Vive la Magia!, revalida el estatus de este show como un auténtico fenómeno cultural y una tradición intergeneracional que va mucho más allá del simple entretenimiento de temporada.

A nivel técnico, el montaje de Feld Entertainment —la productora detrás del evento desde sus orígenes en la década de los 80— sobresale por su dinamismo visual. La tecnología juega un papel crucial este año: pantallas monumentales de alta definición y una escenografía modular permiten transiciones instantáneas que cambian la atmósfera en segundos. Así, el recinto de Reforma pasa de albergar una colorida cancha de hockey inspirada en las emociones de Intensa-mente 2, a convertirse en el vibrante pueblo colombiano de Encanto, donde las acrobacias aéreas al ritmo de «No se habla de Bruno» desafían la gravedad de forma espectacular.

El diseño coreográfico y la destreza de los patinadores profesionales son el hilo conductor de este viaje. Uno de los segmentos más aplaudidos por el público es el bloque de las princesas tradicionales y contemporáneas, donde Ariel, Rapunzel, Jasmine y Tiana ejecutan complejas rutinas aéreas y figuras sincronizadas sobre el hielo. La narrativa visual alcanza su punto más alto hacia el final del show con la incorporación de los personajes de Moana 2, quienes protagonizan escenas memorables apoyadas por una iluminación vanguardista y vestuarios con tecnología fosforescente que brillan en la oscuridad.

El ritmo de la función está fríamente calculado para mantener la atención de los más pequeños a través de ráfagas de nostalgia y acción. Todo comienza con la energía de los juguetes de Toy Story, para luego dar paso a las persecuciones policíacas de Judy Hopps y Nick Wilde en la metrópoli de Zootopia, y al ya clásico e indispensable reino congelado de Frozen. La velada concluye con un monumental desfile final que reúne a todo el elenco en la pista, sellando la experiencia con una ovación de pie.

Producir un espectáculo de esta magnitud implica congelar una superficie masiva dentro de recintos cerrados mediante complejos sistemas de refrigeración bajo la pista, un reto logístico que el Coloso de Reforma domina cada verano. Disney On Ice: ¡Vive la Magia! mantendrá su temporada de funciones de martes a domingo hasta el próximo 26 de julio, consolidándose una vez más como la oferta familiar más robusta y con mayor convocatoria de la cartelera capitalina.

Disney On Ice: ¡Vive la Magia! – Horarios y Precios ¿Cuándo? La temporada se presenta de martes a domingo, concluyendo de forma definitiva el 26 de julio de 2026. Horarios de las funciones: Martes y miércoles: 18:00 horas.

Jueves: 16:00 y 19:30 horas. Viernes, sábados y domingos: Tres funciones diarias a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas. Precios de los boletos en taquilla (Pesos Mexicanos): VIP: $2,900

Preferente: $1,900

Luneta A: $1,700

Luneta B: $1,500

Luneta C: $1,300

Luneta D: $1,000

Luneta E / Piso 1 A: $950

Piso 1 B: $900

Piso 1 C: $700

Piso 1 D: $550 (Nota: Los precios no incluyen cargos por servicio si se adquieren a través del sistema Ticketmaster. La taquilla del Auditorio Nacional opera de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas).