Histórico logro de Luis Miguel

«Ahora te puedes marchar» entra al exclusivo ‘Billions Club’ de spotify para las canciones más influyentes de la historia de la música.

Se convierte en la primera canción en superar los mil millones de reproducciones.

Warner Music México se viste de gala y expresa su más profundo orgullo al anunciar que Luis Miguel, uno de los iconos más grandes de la música en español, ha alcanzado un hito histórico: su emblemático éxito «Ahora Te Puedes Marchar» se ha unido oficialmente al selecto ‘Billions Club’ de Spotify.

Este logro posiciona a «Ahora Te Puedes Marchar» como el primer ‘track’ de Luis Miguel en superar la barrera de las mil millones de reproducciones en la plataforma global, un honor reservado únicamente

Un legado que trasciende generaciones

Lanzado originalmente en 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, este tema no solo definió una época, sino que ha demostrado una vigencia asombrosa. Su entrada al ‘Billions Club’ es el reflejo de cómo el catálogo de Luis Miguel se mantiene vivo, fresco y en constante tendencia, conectando con fuerza tanto con sus seguidores de siempre como con las nuevas generaciones de oyentes digitales.

Con este hito, la icónica canción se suma a los ya multimillonarios números globales que registra el catálogo completo del artista en Spotify, donde acumula miles de millones de streams y se mantiene como una parada obligatoria para los amantes de la buena música.

El referente indiscutible de la Música Latina

A lo largo de las décadas, Luis Miguel ha sabido cruzar fronteras y romper barreras. Este nuevo reconocimiento de Spotify reafirma su posición inamovible como uno de los máximos referentes de la música latina a nivel mundial, demostrando que el verdadero talento y las grandes canciones no tienen fecha de caducidad.

Warner Music México felicita a Luis Miguel por este extraordinario logro y agradece a los millones de fanáticos que, día a día, continúan dándole play al legado musical más brillante de nuestra historia.