El Tratado entre México, EU y Canadá se mantiene hasta el 2036: Sheinbaum

Con revisiones anuales

“Nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país, señala la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el peso se mantiene fuerte frente al dólar, por lo que hay certidumbre para las inversiones y en la economía mexicana.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, destacó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que llegará a México, el próximo 20 de julio, una delegación estadounidense para continuar con las conversaciones acerca del T-MEC.

Al respecto aseguró que no se esperan modificaciones sustantivas y se mantendrá el objetivo de que la relación comercial con Estados Unidos sea la mejor respecto a otros países.

“La estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países, esto es objetivo no lo digo solo porque sea el secretario de Economía, te lo digo como mexicano. No tiene sentido discutir eso, no tiene sentido esperar que le vaya mal a México, nos va a ir bien, le está yendo bien a México, tienes no solo la evidencia del tipo de cambio, las exportaciones, por supuesto que esperaríamos pronto tener otras cosas positivas.

“Pero el camino en el que va México y el hecho de que ayer se los haya dicho, el tratado va a estar vigente hasta 2036 es algo muy relevante. La certidumbre que tenemos respecto a todos los demás países también es un valor importante. Yo diría que podemos tener un optimismo razonable, fundamentado de que vamos en una dirección correcta”, señaló.

El titular de Economía puntualizó que México es uno de los pocos países con un Tratado vigente, por lo que la vigencia del T-MEC, y que tenga un sistema de revisiones, otorga certidumbre.

Sobre la diversificación comercial, Sheinbaum Pardo señaló que el acuerdo actualizado con la Unión Europea, junto con el interés mostrado por gobiernos como los de Suiza, España, Corea del Sur y Japón, permite a México reducir su dependencia comercial de Estados Unidos. Mencionó que en los últimos días ha sostenido encuentros con representantes de esos países y que continúa el interés de empresarios extranjeros y mexicanos por invertir en el país.

“Hablé por teléfono con la primera ministra de Japón. Entonces hay mucho interés en seguir invirtiendo en México y de los propios empresarios mexicanos, que también están invirtiendo en el país”, apuntó.

México es un destino seguro para el Mundial

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un destino seguro para los visitantes y rechazó que exista algún impedimento para viajar al país, luego de que el gobierno del Reino Unido actualizó su alerta de viaje de cara al partido del domingo entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sostuvo que las autoridades capitalinas ya adoptan medidas para reforzar la seguridad y mejorar la organización de los espacios donde miles de aficionados seguirán el encuentro del próximo domingo.

«Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema», respondió al ser consultada sobre la recomendación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido.

Sheinbaum explicó que, tras los hechos ocurridos el martes durante los festejos en Paseo de la Reforma, donde murieron cuatro personas, el gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el número de pantallas para distribuir a los asistentes a lo largo de la avenida y evitar concentraciones masivas.

«A partir de lo que ocurrió el martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma», señaló.

La Presidenta también hizo un llamado a la afición a mantener una conducta responsable durante las celebraciones.

«Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable», expresó. Añadió que las autoridades apelan «a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando».

Insistió en que «es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial».

Sobre la coordinación entre los gobiernos federal y capitalino para el operativo del domingo, Sheinbaum indicó que mantiene comunicación permanente con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.