Hasta en 500 mil pesos, el precio de los boletos para el México vs. Inglaterra

Una locura en el mercado de la reventa

Crea mucha expectativa este encuentro en la fase de octavos de final del Mundial 2026

El partido de la Selección Nacional de México contra su similar de Inglaterra por el pase a cuartos de final del Mundial 2026, este domingo en el Estadio Ciudad de México, ha provocado una auténtica locura en el mercado de reventa. A dos días del encuentro, los boletos disponibles en plataformas secundarias alcanzan precios desde los 300 mil pesos hasta los 500 mil pesos.

En la plataforma de reventa, StubHub, la entrada más accesible para el compromiso ronda los 330 mil pesos mexicanos, una cifra muy por encima de los precios originales de venta.

Sin embargo, los costos aumentan considerablemente dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Banorte.

Los boletos en zonas preferentes y de alta demanda llegan a superar los 353 mil 169 pesos, convirtiendo al México vs Inglaterra en uno de los encuentros más costosos de esta justa veraniega en el mercado de reventa.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra será este domingo 5 de julio en la capital del país en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México. En dicho compromiso, El Tri buscará ganar dos partidos seguidos de eliminación directa y llegar a los cuartos de final por segunda vez en su historia.

De acuerdo con estadísticas mostradas por Google, las posibilidades que tiene cada selección de ganar el juego son variadas, aunque al momento el gran favorito para clasificar a cuartos de final es Inglaterra. Así las probabilidades de victoria:

Pronóstico México vs. Inglaterra:

México: 31% de probabilidad de victoria.

Inglaterra: 31% de probabilidad de victoria.

Tiempo extra: 38% de probabilidad de empate en el tiempo regular.

Crónica de un sueño secuestrado: El balón gira donde manda el billete

El fútbol nació del barro, creció en las calles empedradas y se consagró en las canchas de llano. Sin embargo, hoy se mira a través de un cristal blindado. La noticia corre como pólvora por los callejones de la Ciudad de México y enciende la rabia legítima del aficionado común: los boletos para el próximo enfrentamiento de octavos de final entre México e Inglaterra se están cotizando en plataformas de reventa legal e internacional hasta en 350 mil pesos. Una cifra obscena, un insulto para el trabajador que vive al día, para el obrero que ahorró meses con la ilusión utópica de gritar un gol en las tribunas del Estadio Azteca.

El sueño mundialista ha sido secuestrado. Se lo han quedado los adinerados, las corporaciones y los buscadores de estatus que confunden un partido de fútbol con un desfile de modas o una reunión de negocios. Es una flagrante injusticia que las gradas se llenen de trajes y silencios cómodos mientras la verdadera alma del juego se queda afuera, excluida por barreras económicas infranqueables.

Sin embargo, el fútbol es un ente indomable. Aunque intenten privatizar el grito de gol, la pasión futbolera auténtica se resiste a morir y se refugia donde siempre ha pertenecido: en las calles. Mientras los palcos huelen a champaña, en las colonias populares de la capital el asfalto vibra. Los niños pintan porterías con dos piedras, los tíos se reúnen alrededor de una televisión vieja sacada a la banqueta y el olor a garnachas sazona el ambiente. La mística no se compra con billetes; se hereda en la calle, se sufre en la esquina y se goza en comunidad. Al final del día, el negocio podrá quedarse con las sillas, pero la calle siempre será la dueña legítima de la pelota.

Latidos de eliminación directa

El drama de los dieciseisavos de final entregó batallas memorables el pasado miércoles. Los terrenos norteamericanos atestiguaron cómo los gigantes sufren y los valientes venden cara la derrota en este nuevo formato de eliminación directa.

Kane al rescate frente al leopardo congoleño: En el Atlanta Stadium, Inglaterra firmó una de las páginas más dramáticas de su historia reciente al vencer por 2-1 a la República Democrática del Congo. El combinado africano no entendía de jerarquías y sorprendió al planeta apenas al minuto 7, cuando Brian Cipenga batió a Jordan Pickford con un disparo raso tras una asistencia de Chancel Mbemba. Los ingleses caían al medio tiempo, cargando con el fantasma de la eliminación, pero el gen competitivo de su capitán apareció. Harry Kane dictó sentencia con un doblete monumental: primero al minuto 75 con un cabezazo letal tras centro de Anthony Gordon, y posteriormente al 86, fusilando al guardameta Lionel Mpasi. Inglaterra avanzó sufriendo, sellando su cita ante México.

Bélgica doblega la resistencia de Senegal: En un choque de trenes en el Seattle Stadium, Bélgica avanzó a la siguiente ronda tras una prórroga agotadora, venciendo 3-2 a un Senegal indomable. Los leones de la Teranga vendieron cara la derrota, respondiendo golpe por golpe a la ofensiva de los diablos rojos. Al final, el peso específico de las individualidades europeas en el tiempo extra inclinó la balanza, dejando al torneo sin una de las escuadras africanas más vistosas.

Las barras y las estrellas cumplen en California: Por su parte, el anfitrión no falló. En el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, la selección de los Estados Unidos derrotó con autoridad por 2-0 a Bosnia y Herzegovina. El delantero Folarin Balogun abrió la cuenta justo antes del descanso al minuto 45, aunque posteriormente vio la tarjeta roja al 64. Con un hombre menos, los norteamericanos supieron aguantar los embates europeos hasta que Malik Tillman, al minuto 82, liquidó las acciones para asegurar la presencia estadounidense en la ronda de octavos.

El camino de Messi y compañia

El Hard Rock Stadium de Miami se viste de gala este viernes 3 de julio para recibir a la Argentina de Lionel Messi, que se mide a la sorpresiva Cabo Verde. Argentina llega como uno de los máximos favoritos al título, pero la Copa del Mundo no perdona excesos de confianza.

Alineación probable (11 Ideal) de Argentina ante Cabo Verde:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María.

El partido presenta un duelo generacional e histórico. Por un lado, la figura omnipresente de Lionel Messi, quien a sus 39 años sigue siendo el faro creativo y espiritual de la Albiceleste. Por el otro, el veterano guardameta Vozinha, el alma y escudo de Cabo Verde, quien intentará firmar el partido de su vida bajo los tres postes.

El análisis táctico dicta una Argentina dueña de la posesión, ensanchando la cancha y buscando entrelazar líneas en el último tercio. Cabo Verde apostará por un bloque bajo muy compacto y transiciones veloces. Las expectativas son altísimas; el planeta espera una victoria cómoda de Argentina, que por plantilla, historia y presente es clara favorita para avanzar. Sin embargo, Cabo Verde ya demostró en la fase grupal que sabe competir sin complejos frente a los grandes de la FIFA.

El resto de la cartelera

La jornada del viernes se complementa con dos batallas de pronóstico reservado:

-Australia vs. Egipto: Choque de estilos en el AT&T Stadium de Arlington. Los de la Confederación Asiática opondrán su rigor físico y juego aéreo contra la velocidad y el misticismo del cuadro de los faraones.

-Colombia vs. Ghana: Promesa de partidazo en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. La mística cafetalera, con su ritmo y juego alegre, se mide al despliegue atlético y vertical de las estrellas negras de Ghana.

Los partidos para mañana: Sin análisis previos ni especulaciones, la FIFA ha confirmado los encuentros que se disputarán el sábado 4 de julio en el arranque oficial de los octavos de final:

-Canadá vs. Marruecos (NRG Stadium, Houston)

-Paraguay vs. Francia (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Devolver el balón al barro

Ojalá que México siga avanzando en este torneo, que la pelota ruede a favor del combinado nacional y que el grito de gol nos una en un abrazo colectivo. Pero ese deseo deportivo no puede cegarnos ante la realidad social. Es imperativo que se abra la posibilidad de que la gente con menos recursos, la que verdaderamente sostiene este deporte con sus desvelos y sus lágrimas, pueda vivir un partido mundialista dentro de un estadio.

Los mercenarios del pantalón largo y las mafias de las corporaciones deben dejar de pensar únicamente en el negocio, en sus carteras y en complacer a minorías privilegiadas. El fútbol no les pertenece a ellos. La pasión futbolera no se inventó en una oficina de marketing ni en un palco climatizado; se construye desde el barro, desde el potrero, desde las canchas de tierra y llano donde los arcos son dos mochilas. Esos hacedores del fútbol hoy han sido relegados de su propia fiesta, condenados a mirar los juegos a través de pantallas o en la intimidad de sus hogares porque el sistema les cerró la puerta en la cara. Si el fútbol olvida su origen, perderá su alma para siempre.