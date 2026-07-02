Aumenta Semar 70% las capturas de narcos y decomisos en el mar

Golpe al trasiego de drogas

Son originarios de Colombia, Guatemala y Ecuador, la mayoría de los extranjeros detenidos, junto con nacionales

La Secretaría de Marina (Semar) intensificó los operativos para el decomiso de droga y como consecuencia crecieron las detenciones de mexicanos y extranjeros en embarcaciones menores en aguas nacionales por el trasiego de enervantes en lo que va de esta administración.

Según estadísticas de la Semar, en los dos últimos años y medio se detuvo a 189 mexicanos y 156 extranjeros por tráfico de drogas en altamar. Los arrestos, tanto de extranjeros como de mexicanos, registran un aumento de 70%. En 2024 fueron capturadas 103 personas y en 2025 se documentaron 175, en tanto que de enero a junio de 2026 ya se detuvieron a 67 personas.

La mayoría de extranjeros detenidos, entre 2024 y junio de 2026, son de Ecuador, con 84 personas; de Guatemala,39, y de Colombia, 22. También hay cinco peruanos, dos de Costa Rica, un nicaragüense, un beliceño, un cubano y un salvadoreño. Los estados que ocupan los primeros lugares en detenciones de mexicanos y extranjeros en el mar son: Michoacán, con 104; Guerrero, con 77; Chiapas, con 57, y Oaxaca, con 34.

Fuentes consultadas refieren que existe una cooperación internacional en la región y operaciones navales de inteligencia. En la presente administración suman más de 74 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

Durante la madrugada de este martes se efectuaron dos aseguramientos en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, Chiapas, donde navales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína.

La primera acción se efectuó en una embarcación menor, fueron capturados tres guatemaltecos y un ecuatoriano. Los efectivos incautaron 29 bultos con 860 paquetes y un peso aproximado de 860 kilos de cocaína.

En la segunda acción se detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, tres mexicanos y un ecuatoriano; se localizaron 13 bultos con 384 paquetes y un peso aproximado de 384 kilos.

Refuerzan operaciones de vigilancia e inteligencia

Mario Alberto Luna Pavo, consultor en análisis delictivo, considera que las detenciones de extranjeros en embarcaciones menores se enmarcan en la dinámica que autoridades navales identifican de manera recurrente en el Pacífico mexicano: el traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica con destino a territorio nacional y, posteriormente, a Estados Unidos.

Agrega que los aseguramientos forman parte de las operaciones de vigilancia e inteligencia que la dependencia ha reforzado en los últimos años para detectar rutas y movimientos vinculados al narcotráfico marítimo.

“Más allá de los aseguramientos y detenciones, los casos registrados en el Pacífico mexicano muestran que las redes dedicadas al tráfico de drogas mantienen una operación de carácter transnacional”, asegura el especialista.

Abunda en que la presencia frecuente de tripulantes extranjeros en las embarcaciones interceptadas refleja la articulación de distintas células y operadores en la ruta marítima que conecta las zonas productoras de Sudamérica con los puntos de recepción y distribución en México.

El consultor en análisis delictivo señala que la actividad de intercepción y vigilancia marítima mantiene una presión constante sobre las organizaciones criminales que operan en esta región.

También dice que se mantiene vigente el fortalecimiento de coordinación con otros países y los mecanismos de intercambio de información para identificar embarcaciones, rutas y operadores.

Carácter transnacional de la delincuencia organizada

Gabriela Nava Sánchez, maestra en seguridad nacional, expresa que las estadísticas son un indicio que dan muestra del carácter transnacional de la delincuencia organizada y la capacidad que tienen las organizaciones de origen mexicano de expandir sus operaciones hacia el territorio del hemisferio.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Marina intensificó los operativos para el decomiso de droga y como consecuencia crecieron las detenciones de mexicanos y extranjeros en embarcaciones menores en aguas nacionales por el trasiego de enervantes.

En los dos últimos años y medio, según estadísticas de Marina , se detuvo a 189 mexicanos y 156 extranjeros por tráfico de drogas en altamar.

Los principales países de origen de los extranjeros detenidos entre 2024 y junio de 2026 son Ecuador, con 84 personas; Guatemala, con 39, y Colombia, con 22. También hay cinco peruanos, dos de Costa Rica, un nicaragüense, un beliceño, un cubano y un salvadoreño.

Los estados que ocupan los primeros lugares en detenciones de mexicanos y extranjeros en el mar son: Michoacán, con 104; Guerrero, con 77; Chiapas, con 57, y Oaxaca, con 34.

Fuentes consultadas refieren que existe una cooperación internacional en la región y operaciones navales de inteligencia. En la presente administración suman más de 74 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

Este martes se efectuaron dos aseguramientos en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, Chiapas, donde navales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína.

La primera acción se efectuó en una embarcación menor, fueron capturados tres guatemaltecos y un ecuatoriano. Los efectivos incautaron 29 bultos con 860 paquetes y un peso aproximado de 860 kilos de cocaína.

En la segunda acción se detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, tres mexicanos y un ecuatoriano; se localizaron 13 bultos con 384 paquetes y un peso aproximado de 384 kilos.

Mario Alberto Luna Pavo, consultor en análisis delictivo, considera que las detenciones de extranjeros en embarcaciones menores se enmarcan en la dinámica que autoridades navales identifican de manera recurrente en el Pacífico mexicano: el traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica con destino a territorio nacional y, posteriormente, a Estados Unidos.

Agrega que los aseguramientos forman parte de las operaciones de vigilancia e inteligencia que la dependencia ha reforzado en los últimos años para detectar rutas y movimientos vinculados al narcotráfico marítimo.

Abunda en que la presencia frecuente de tripulantes extranjeros en las embarcaciones interceptadas refleja la articulación de distintas células y operadores en la ruta marítima que conecta las zonas productoras de Sudamérica con los puntos de recepción y distribución en México.

Gabriela Nava Sánchez, maestra en seguridad nacional, expresa que las estadísticas son un indicio que dan muestra del carácter transnacional de la delincuencia organizada y la capacidad que tienen las organizaciones de origen mexicano de expandir sus operaciones hacia el territorio del hemisferio.