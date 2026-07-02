Plan de CFE contra apagones sumará de 244 mil mdp este sexenio

Atención a reclamos generalizados en 29 estados

El objetivo es fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a las necesidades del servicio

En medio de los reclamos ciudadanos por apagones constantes, fallas en el suministro y daños asociados a fenómenos climáticos recientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un plan nacional de coordinación con estados para fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, que sumará más de 244 mil millones de pesos en este sexenio.

La CFE reforzará redes, postes, medidores y mejorar seguimiento de quejas; el objetivo es dar seguimiento directo a fallas, reportes y necesidades regionales y que las atenciones no acaben solo en recibir solicitudes de servicio.

Durante una mesa de trabajo con representantes de 29 entidades, la Comisión se comprometió a realizar un plan de acciones para fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio de energía en todo el país.

La estrategia contempla llevar a cabo reuniones técnicas, visitas a instalaciones estratégicas y, cuando resulte pertinente, llevar a cabo supervisiones conjuntas para conocer directamente las condiciones y requerimientos de cada región.

El plan busca que la atención no concluya con la recepción de una solicitud, sino que exista acompañamiento y seguimiento hasta su resolución.

También contempla fortalecer los centros regionales, los canales digitales, la comunicación mediante redes sociales y la capacidad de actuación del personal técnico en territorio, informó CFE en un comunicado.

Emilia Esther Calleja Alor, directora de CFE, destacó durante la reunión que este ejercicio eleva la coordinación que la empresa mantiene de manera permanente con los gobiernos estatales, a través de sus gerencias divisionales, superintendencias y áreas técnicas y operativas.

Con esta mesa nacional, la CFE, además, busca reforzar el ordenamiento y agilizar la atención de los planteamientos que surgen en cada entidad, así como dar seguimiento puntual a los asuntos prioritarios del servicio eléctrico.

Durante la sesión se presentó el modelo «CFE Conectada Contigo», integrado por atención con calidad y calidez, mejora de los canales de comunicación, fortalecimiento de la vinculación institucional y cero tolerancia a la corrupción.

Millonaria inversión

Además, para 2026, la estrategia de renovación de componentes contempla la incorporación de 301 mil postes, 3 mil 924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, así como más de un millón 695 mil medidores nuevos.

Estas acciones forman parte de una inversión acumulada superior a 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, destinada a renovar equipos, reforzar la capacidad operativa y mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas en las distintas regiones del país.

Para el periodo 2024-2030, la CFE prevé una inversión de más de 244 mil millones de pesos en infraestructura de transmisión y distribución, como parte del plan de expansión y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, dijo la dependencia en el comunicado.

En la mesa participaron representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Causas de los apagones

Aunque muchas personas creen que los constantes apagones se deben a que México no genera suficiente electricidad, el problema es otro: la infraestructura encargada de llevar la energía hasta los hogares ya no es suficiente para atender la creciente demanda, aseguró el experto en energía y economía, Ramsés Pech.

Explicó que el país cuenta con la capacidad para producir electricidad, pero enfrenta un rezago en las líneas de transmisión, distribución y subestaciones, lo que provoca fallas cada vez más frecuentes, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

«En México el problema de generar electricidad no existe. Tenemos suficientes plantas. El problema es que esa electricidad no puede llegar de manera eficiente a los usuarios porque las líneas de transmisión y distribución ya están saturadas», afirmó.

El crecimiento urbano rebasó la infraestructura

Pech explicó que en muchas ciudades, incluido Veracruz, se han autorizado nuevos fraccionamientos, plazas comerciales y desarrollos habitacionales sin reforzar previamente la infraestructura eléctrica.

Como ejemplo, señaló que una red diseñada para abastecer 10 viviendas hoy puede estar alimentando hasta 100, lo que provoca sobrecargas, daños en transformadores y cortes del servicio.

A ello se suma el incremento en el uso de aparatos de alto consumo, como los aires acondicionados, cuyo uso aumenta considerablemente durante las olas de calor.

Variaciones de voltaje

El especialista advirtió que otro problema es la inestabilidad del voltaje que llega a los hogares.

Explicó que en muchas viviendas la corriente eléctrica fluctúa constantemente entre 110 y 120 volts, lo que puede afectar electrodomésticos como refrigeradores, aires acondicionados y otros equipos electrónicos.