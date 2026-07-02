Compañía Universitaria de Teatro de UAEMéx inicia temporada con cuatro puestas en escena

¡Arriba el telón!

Reúne cuatro montajes y estrena CUT TeVe y Pase Aguijón para enriquecer la experiencia de las y los espectadores

La programación reafirma el compromiso de la UAEMéx con la difusión cultural y la formación de públicos mediante una oferta incluyente y accesible

Toluca, Méx.– La Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) dio inicio a su Cuarta Temporada de Teatro 2026 con una cartelera integrada por cuatro puestas en escena y el lanzamiento de nuevos programas que buscan acercar el teatro a públicos de todas las edades mediante experiencias accesibles y espacios de encuentro con la comunidad.

Como parte de las novedades, la CUT presentó CUT TeVe, donde el teatro se quita la máscara, un programa de entrevistas disponible en su canal de YouTube, en el que actrices, actores, directores, personal técnico e invitados especiales comparten sus procesos creativos, experiencias y anécdotas. El proyecto tiene como objetivo mostrar el trabajo que ocurre detrás de cada producción y acercar al público al quehacer escénico desde una perspectiva más íntima.

Asimismo, anunció el lanzamiento de Pase Aguijón, una credencial personalizada y gratuita que ofrece beneficios como boletos con costo preferencial de 55 pesos para las funciones de las 17:00 y 19:00 horas, además de acceso anticipado a información sobre estrenos, temporadas, promociones y actividades especiales. Las personas interesadas podrán registrarse a través de WhatsApp en el número 722 721 8272.

Nueva programación

La programación de esta temporada incluye «El Mago de Oz», clásico de Lyman Frank Baum adaptado y dirigido por Dalia Rosales. La obra narra el viaje de Dorothy, quien enfrenta diversos desafíos y a la temida Bruja del Oeste mientras descubre el valor de la amistad, el amor y el autoconocimiento. Dirigida a todo público, se presentará del 9 de julio al 30 de agosto, de jueves a sábado a las 17:00 horas y los domingos a las 16:00 horas, en el Teatro Universitario «Los Jaguares».

En ese mismo recinto se presentará el Grupo Argonautas Teatro con «Un mundo nocturno», de Teresa Valenzuela, bajo la dirección de Edgar Huitrón Martínez. La historia sigue a Fina, una abeja que decide romper con la rutina para emprender un viaje hacia el misterioso Mundo Nocturno, donde cuestionará sus deseos y el rumbo de su vida. La obra, dirigida a toda la familia, tendrá funciones del 11 de julio al 30 de agosto, los sábados y domingos a las 13:00 horas.

Por otra parte, el Teatro Universitario de Cámara «Esvón Gamaliel» recibirá al Grupo Ridikulizarte con «Tambache de Cachivaches», basada en el texto de Jesús Humberto Florencia. La puesta en escena retrata la historia de una pareja de artistas callejeros que, a través de su espectáculo, reflexiona sobre problemáticas sociales contemporáneas. Está dirigida a adolescentes y personas adultas y ofrecerá funciones del 9 de julio al 29 de agosto, de jueves a sábado a las 17:00 horas.

En este mismo espacio también se presentará el Grupo Arte Ficción con «Demi…s terrores y corazones», escrita y dirigida por Eliasib Harim. La obra acompaña a Haniel en un proceso de redescubrimiento personal que explora las distintas formas de amar y reflexiona sobre la identidad, el deseo y la construcción de uno mismo frente a los demás. Las funciones serán del 9 de julio al 29 de agosto, de jueves a sábado a las 19:00 horas, y está dirigida a adolescentes y personas adultas.

Además de estas producciones, la Compañía Universitaria de Teatro mantendrá su oferta permanente de actividades gratuitas. Teatro Panal ofrecerá funciones todos los sábados a las 11:00 y 12:00 horas, mientras que Colmena Escénica se llevará a cabo los domingos a las 15:00 y 16:00 horas, ambos programas en el Teatro Universitario de Cámara «Esvón Gamaliel», con el propósito de fortalecer el acceso de la comunidad universitaria y del público en general a las artes escénicas.