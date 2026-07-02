Quiénes gobiernan mejor, los hombres o las mujeres

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

(Primera parte)

Durante los años recientes se ha sostenido que las mujeres son mejores gobernantes que los hombres, aunque no hay una verdadera equidad en las 32 entidades del país.

Actualmente son 13 mujeres las que gobiernan en las 32 entidades del país y en el próximo año habrá la renovación de gobernantes en 17 estados, donde, cuando menos, se deberá postular a 9 mujeres y el resto, hombres.

Los partidos analizan los nombres de las candidatas que habrán de postular, por exigencias de la ley.

Ante este panorama, vale la pena echar una revisada de la situación en las 13 entidades en que mandatan mujeres.

Existe una máxima de que las mujeres en política son menos corruptas que los varones y que, se afirma, no establecen nexos con los grupos criminales.

Algunas de estas mujeres han sido vinculadas con los grupos criminales, sea de manera directa o indirecta, por parte de algunos familiares cercanos.

Iniciamos la revisión de los gobiernos de mujeres, en donde tres de ella son de oposición y las restantes diez militan en Morena.

Aguascalientes es un estado en que Tere Jiménez (PAN) está catalogada como una buena gobernante, con resultados y lo único que molesta es su consorte, Luis Alberto Villarreal, un personaje polémico, afecto a los negocios y acusado de corrupción, cuando fue alcalde de San Miguel de Allende.

Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), una gobernante en constante polémica, a la que le retiraron la visa estadounidense, cuya administración es desastrosa, con supuestos de que su ahora ex esposo mantenía relaciones con grupos de dudosa reputación, a los que ella no era ajena.

Campeche, Layda Sansores (Morena), situada como la peor gobernante del país, sin importar el género. La gobernadora vive envuelta en polémicas y varios familiares de la gobernadora son vinculados a negocios gubernamentales.

Chihuahua, Maru Campos (PAN), se le consideraba una gobernante mediana, hasta que estalló el asunto de los agentes de la CIA. Maru mantiene viva la polémica en ese tema, al igual que su disputa con su antecesor, Javier Corral.

Colima, Indira Vizcaino (Morena), una verdadera nulidad como política, con un estado ensangrentado y violento que por ser tan pequeño no resalta en las noticias por la inseguridad en que se vive.

Guanajuato, Libia Dennise García (PAN), lleva una administración difícil por los brotes de violencia y las frecuentes masacres, en un territorio en disputa por los principales cárteles del crimen organizado y la presencia de otros locales, con todo y que propició la creación de un escuadrón antiextorsión y de vigilancia de las carreteras.

Hasta aquí esta entrega de la mitad de las gobernadoras mujeres, haremos la revisión de las restantes en la próxima columna.

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El senador Miguel Riquelme solicitó licencia para ocupar la alcaldía de Torreón, de forma interina, ante el fallecimiento de Román Cepeda. Riquelme ya había sido alcalde de Torreón y gobernador de Coahuila… La cargada de políticos, académicos y analistas hacia Somos México, anticipa lo que se vendrá en los comicios de 2027 por las diputaciones federales plurinominales. Lo que no se sabe es si cumplirán con el compromiso de que los dirigentes son aspirarán a cargos de elección popular.

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