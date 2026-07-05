Sin irregularidades en la gestión de recursos y Cuenta Pública 2025

Auditoría Superior de la Federación avala a Edomex:

Se auditó la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad a sus municipios

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, así lo reportó la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), como parte de la de la auditoría 1178 denominada “Distribución de las Participaciones” realizada a la Cuenta Pública 2025.

La ASF auditó el 100 por ciento de los recursos que el gobierno federal entregó al Gobierno del Estado de México durante el 2025, para distribuirlos entre los municipios, equivalentes a 40 mil 975 millones 736 mil 837 pesos.

La revisión arrojó 15 resultados, en 12 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventados por la entidad antes de la conclusión de la auditoría.

El informe detalla que se fiscalizó la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad a los municipios; las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, mismas que se efectuaron adecuadamente y con total transparencia.

De igual manera, en las publicaciones relativas al calendario de entrega y los informes trimestrales con los importes de las participaciones federales pagadas no se encontraron anomalías.

El tipo de auditoría que se practicó al Estado de México fue de Cumplimiento, el cual se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ley. Los resultados se pueden consultar en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2025_1178_a.pdf.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con el manejo transparente, eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el fortalecimiento de la rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses.