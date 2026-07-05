Aún hay tiempo ingresar a la universidad en el Estado de México

Termina el 31 de julio, plazo para prerregistro

Toluca, Estado de México.– Como parte de la política educativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, el Gobierno del Estado de México invita a las y los estudiantes que están por concluir su bachillerato, o ya lo terminaron, a realizar su prerregistro de nuevo ingreso a las universidades y tecnológicos sectorizados para el ciclo escolar 2026-2027, trámite que permanecerá abierto hasta el 31 de julio.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que durante la segunda ronda de prerregistro, las y los jóvenes aún pueden elegir la carrera de su preferencia entre los programas educativos que ofertan los Tecnológicos de Estudios Superiores, las Universidades Estatales, Politécnicas y Tecnológicas, la Universidad Intercultural, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Digital, el Conservatorio de Música y las Escuelas de Bellas Artes, ubicados en territorio mexiquense.

El funcionario indicó que los interesados deben hacer su trámite a través del Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso a Instituciones de Educación Superior (SIPUES), el cual se encuentra disponible en el sitio: https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro, y los exhortó a revisar el cupo de la institución que les interesa y de la carrera que elijan.

Hernández Espejel precisó que, en la primera ronda, que se llevó a cabo del 2 de marzo al 15 de mayo, culminó el prerregistro a las 36 Escuelas Normales de la entidad, por lo que ya no aplica en la segunda ronda ni en la tercera y última, que se realizará del 3 al 24 de agosto de 2026.

Por último, mencionó que el inicio de clases será entre agosto y septiembre de este año, de acuerdo con el calendario escolar de cada institución educativa.