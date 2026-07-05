Aún hay tiempo ingresar a la universidad en el Estado de MéxicoEstado de México domingo 5, Jul 2026
- Termina el 31 de julio, plazo para prerregistro
Toluca, Estado de México.– Como parte de la política educativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, el Gobierno del Estado de México invita a las y los estudiantes que están por concluir su bachillerato, o ya lo terminaron, a realizar su prerregistro de nuevo ingreso a las universidades y tecnológicos sectorizados para el ciclo escolar 2026-2027, trámite que permanecerá abierto hasta el 31 de julio.
Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que durante la segunda ronda de prerregistro, las y los jóvenes aún pueden elegir la carrera de su preferencia entre los programas educativos que ofertan los Tecnológicos de Estudios Superiores, las Universidades Estatales, Politécnicas y Tecnológicas, la Universidad Intercultural, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Digital, el Conservatorio de Música y las Escuelas de Bellas Artes, ubicados en territorio mexiquense.
El funcionario indicó que los interesados deben hacer su trámite a través del Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso a Instituciones de Educación Superior (SIPUES), el cual se encuentra disponible en el sitio: https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro, y los exhortó a revisar el cupo de la institución que les interesa y de la carrera que elijan.
Hernández Espejel precisó que, en la primera ronda, que se llevó a cabo del 2 de marzo al 15 de mayo, culminó el prerregistro a las 36 Escuelas Normales de la entidad, por lo que ya no aplica en la segunda ronda ni en la tercera y última, que se realizará del 3 al 24 de agosto de 2026.
Por último, mencionó que el inicio de clases será entre agosto y septiembre de este año, de acuerdo con el calendario escolar de cada institución educativa.