Qué comer antes de moverse en el mes del Mundial

La energía también se entrena:

El deporte abre una conversación que va más allá de la cancha: cómo preparar al cuerpo antes de entrenar, jugar una reta o sostener una rutina activa

Hoy sabemos dos cosas: que cada vez más personas buscan mantenerse activas, y que muchas veces el ritmo de vida hace difícil preparar al cuerpo antes de moverse. Entre el trabajo, los traslados, la escuela, el gimnasio o una reta de futbol, la alimentación suele resolverse con prisa, sin pensar si realmente responde al esfuerzo que se va a realizar.

En el mes del Mundial, el futbol vuelve a recordarnos algo que también aplica fuera de la cancha: la energía no se improvisa. Antes de correr, entrenar o jugar, el cuerpo necesita descanso, hidratación y alimentos que ayuden a sostener el movimiento.

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2025 del Inegi, 41.7% de la población mexicana de 12 años y más realizó algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre. Además, entre quienes sí se mantienen activos, 57.9% cumplió con los días, tiempo e intensidad recomendados para obtener beneficios a la salud.

¿Por qué importa comer antes de moverse?

No es lo mismo caminar 30 minutos, jugar futbol durante una hora o hacer entrenamiento funcional. Cada actividad exige distinta energía, duración e intensidad. Sin embargo, muchas personas llegan al ejercicio en ayunas, con exceso de café o después de varias horas sin comer.

La Dra. Blanca Azucena Becerra Correa, nutrióloga egresada de la Universidad de Guadalajara, señala que una de las claves es entender qué tipo de esfuerzo se hará antes de elegir qué comer.

“Antes de entrenar o jugar, el cuerpo necesita energía disponible. No se trata de comer pesado, sino de elegir alimentos fáciles de digerir, con carbohidratos de buena calidad, algo de fibra y una hidratación adecuada. Esto puede ayudar a evitar cansancio temprano, hambre durante la actividad o una recuperación más lenta”, explica la especialista.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada por semana, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

La avena como parte de una rutina activa

En nutrición, los carbohidratos tienen un papel importante porque el cuerpo los transforma en glucosa, una fuente de energía que puede utilizarse de inmediato o almacenarse en el hígado y los músculos para usarse después. MedlinePlus, servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que la glucosa es la principal fuente de energía para células, tejidos y órganos.

En ese contexto, la avena puede ser una opción práctica para quienes buscan preparar su cuerpo antes de una actividad física o una jornada activa. Su valor no está en ser un alimento exclusivo para deportistas, sino en su versatilidad: puede combinarse con fruta, yogurt, semillas o frutos secos, y adaptarse a distintos horarios y niveles de movimiento.

Granvita, empresa 100% mexicana que nació en 1982 con la visión de ofrecer productos innovadores de alta calidad y que fue la primera marca en poner a la venta granola para el mercado mexicano, ha mantenido una relación constante con la promoción de hábitos más conscientes.

Además de su experiencia en productos con base en avena, como avenas instantáneas, granolas y harinas, la marca ha buscado estar presente en espacios que promueven el movimiento, desde carreras hasta iniciativas deportivas vinculadas con el futbol, como Futbol Program. Esa cercanía le permite participar en la conversación desde un lugar natural: no como una marca que habla solo de producto, sino como una marca mexicana que acompaña rutinas activas y momentos cotidianos de alimentación.

Lo que recomienda la nutrióloga

Para la Dra. Becerra, la alimentación antes de la actividad física debe pensarse en función de cuatro factores: horario, duración, intensidad y tolerancia digestiva.

Si la actividad será ligera, puede bastar con una colación sencilla. Si será más intensa o prolongada, como un partido de futbol, una carrera o una clase de entrenamiento, conviene incluir una fuente de carbohidratos, cuidar la hidratación y evitar llegar con demasiadas horas de ayuno.

Algunas opciones prácticas antes de moverse pueden incluir avena con fruta, yogurt con granola o una colación ligera acompañada de agua. Después de la actividad, la recomendación es recuperar con líquidos, carbohidratos y una fuente de proteína, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

“El error más común es pensar que por hacer ejercicio se puede comer cualquier cosa, o al contrario, que entrenar sin comer siempre es mejor. La clave está en comer con intención y escuchar al cuerpo”, agrega la nutrióloga.

Antes del partido también se juega

El Mundial puede recordarnos que el rendimiento no empieza con el silbatazo inicial. Empieza antes: en cómo se descansa, cómo se hidrata el cuerpo y qué se elige comer antes de moverse.

No todos van a jugar en una cancha profesional, pero muchas personas sí necesitan energía para entrenar, trabajar, estudiar, caminar o jugar una reta con amigos.

Antes de moverte, la pregunta puede ser sencilla: ¿qué necesita mi cuerpo para el esfuerzo que voy a hacer hoy?