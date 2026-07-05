Un fraude, los vuelos a Europa 2×1, alertan

Aumenta la difusión de promociones

Cuentas en redes sociales se hacen pasar por Iberia y Aeroméxico para hacer ”ofertas” de vuelos

Alerta: en pleno inicio de las vacaciones de verano, en redes sociales promocionan vuelos 2×1 a Europa y viajes redondos a Madrid por solo 10 mil pesos. Los anuncios parecen ser de las aerolíneas Iberia y Aeroméxico, pero en realidad son cuentas fraudulentas de estas empresas.

Los anuncios en Instagram, provienen de cuatro cuentas con distintos nombres de usuarios: IB Conecta, Iberiapromos, Rewards AMX y Promociones iberiamx. Todas muestran la identidad visual de estas aerolíneas, usando el logo como foto de perfil y el nombre oficial en los anuncios.

Al hacer clic en los usuarios, el enlace no lleva a las redes oficiales de Iberia ni de Aeroméxico. La mayoría son anuncios de perfiles en Facebook que ni siquiera tienen cuenta en Instagram. Al ir al perfil aparece la leyenda: “Este anunciante de Facebook no está en Instagram” e indica cuántos seguidores tiene.

En todos los casos, el número de seguidores es muy bajo: 404, 3, 27 y 263 seguidores. En contraste, la cuenta oficial de la aerolínea española en Instagram tiene 1.1 millones de seguidores y la mexicana, 600 mil.

“Entre los principales riesgos está el robo de información personal, porque le estarían solicitando tal vez a alguien su nombre completo, dirección, números telefónicos o el correo electrónico”, explica a El Sabueso Jaquelina López Barrientos, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La ingeniera alerta que esto puede derivar en el robo de credenciales. Dependiendo de la información dada, se pueden obtener nombres de usuario, contraseñas o códigos de autenticación. Esto puede terminar en fraudes que resulten en una pérdida económica, de privacidad o incluso una suplantación de identidad.

Señales de que un perfil de no es auténtico

La recomendación para evitar caer en fraudes, es tener calma al buscar un vuelo, revisar una promoción o realizar una compra en línea. Esto se debe hacer con tiempo y sin prisa, para así poner atención en detalles que pueden delatar que un sitio es fraudulento.

Hay muchas señales que te pueden indicar que un perfil de redes sociales o un sitio web no es auténtico. La maestra Jaquelina López nos explica algunas:

Revisar los nombres de usuario y las URLs. Este tipo de página suelen tener nombres similares a los originales, pero con cambios sutiles.

Por ejemplo, pueden reemplazar una letra por un número: 0 en lugar de “o”, 1 en lugar de “l”. Otro cambio es utilizar las letras “r” y “n” en minúsculas (“rn”) para que parezca una “m”.

Para comprobar esto se recomienda buscar por otros medios, como Google, el nombre de la empresa o sus redes sociales, para identificar si coinciden o no. Otro indicio de que un sitio no es seguro es el uso de “http” en lugar de “https”.

Enlaces o íconos que aparentan dirigir a sitios oficiales, pero no funcionan o son sólo imágenes.

Este tipo de hipervínculos defectuosos pueden ser una señal de que se copió una página, pero que no funciona como tal, ya que no es la original. También el que haya imágenes incompletas, de baja calidad o errores en el diseño de la página pueden ser señales de alerta.

Promociones exageradas o que no aparecen en otros canales oficiales. Muchas veces cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, puede serlo. Por eso es mejor contrastar con otros medios de la empresa para detectar si la promoción aparece también ahí.

Por ejemplo, en este caso de las aerolíneas, las promociones sólo están en estas cuentas, pero no aparecen en las redes ni sitio web oficiales. Durante el Mundial 2026, la especialista recomienda dudar de promociones de boletos a partidos a precios muy bajos o vendidos por páginas sospechosas.

Revisa el número de seguidores de las cuentas, la antigüedad y su actividad. Sospecha de las cuentas en redes con muy pocos seguidores, que son nuevas o que no tienen interacción de usuarios.

Revisar las reseñas y comentarios también te puede dar mucha información. En ocasiones, cuando una cuenta hace algún fraude hay comentarios de usuarios que alertan al respecto.

Las cuentas oficiales no suelen pedirte datos sensibles por mensaje directo, por lo que esto es una señal de fraude. Muchas veces estos incluyen notificaciones de premios o beneficios inesperados en los que te piden pagar de manera inmediata.

Nunca hacer clic en enlaces enviados por números o correos desconocidos

Si solo diste datos como tu nombre, número de teléfono o correo electrónico, es importante tener cuidado con los mensajes que recibas por estos medios. En especial, evitar hacer clic en enlaces enviados por números o correos desconocidos, explica la especialista Jaquelina López.

Si compartiste información sensible, como códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios, contacta al banco lo antes posible para reportar la situación y solicitar el bloqueo de tarjetas o cuentas, así como su reposición.

También cambia tus contraseñas, en especial si usas la misma en diferentes cuentas.

En caso de que se haya descargado algún archivo en tu dispositivo, se aconseja que desconectes el dispositivo de internet de inmediato, ya que puede ser un software diseñado para robar información o bloquear archivos.

Además, es importante monitorear la actividad en correos, redes sociales y cuentas bancarias. Estos sitios no siempre actúan de inmediato, explica la especialista, por lo que los intentos de fraude pueden ocurrir días o incluso semanas después.