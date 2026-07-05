Promueve especialista de la UAEMéx el uso responsable de los plásticos para cuidar el medio ambiente

La Autónoma mexiquense impulsa la educación ambiental, la innovación y el desarrollo de materiales sustentables para disminuir el impacto de los residuos plásticos

Tianguistenco, Méx.– En el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que se conmemora el 3 de julio, el profesor de la carrera de Ingeniería en Plásticos del Centro Universitario Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Isaías Alcalde Segundo, destacó la importancia de promover un uso responsable de los materiales plásticos, evitando su estigmatización y reconociendo el papel fundamental que desempeñan en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

El académico explicó que esta conmemoración busca generar conciencia sobre el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso, particularmente de las bolsas, cuya permanencia durante largos periodos en el ambiente favorece su acumulación y provoca problemas como contaminación visual, obstrucción de sistemas de drenaje e inundaciones.

Sin embargo, enfatizó que los plásticos son materiales indispensables para actividades esenciales como la conservación de alimentos, la fabricación de dispositivos médicos y múltiples procesos industriales, por lo que el verdadero desafío consiste en fomentar un consumo responsable y una adecuada gestión de estos materiales, más que en eliminarlos por completo.

En este contexto, señaló que la UAEMéx desempeña un papel estratégico como referente académico y social para fortalecer la educación ambiental y promover prácticas orientadas a la sustentabilidad.

Indicó que la institución reúne diversas áreas del conocimiento con capacidad para generar soluciones innovadoras, entre ellas Ingeniería en Plásticos, Química y Ciencias Ambientales, así como otras disciplinas enfocadas en el desarrollo de nuevos materiales y procesos con menor impacto ambiental.

Alcalde Segundo resaltó que, desde la formación profesional, la UAEMéx impulsa una visión ética y responsable respecto al cuidado del medio ambiente mediante la incorporación de contenidos relacionados con el diseño de materiales sustentables, el reciclaje, el reúso y la búsqueda de alternativas que disminuyan la huella ambiental de los productos plásticos.

Asimismo, reconoció las acciones que la Autónoma mexiquense ha implementado para reducir el consumo de materiales desechables, como las campañas para disminuir el uso de productos elaborados con poliestireno expandido (unicel), además de promover la separación de residuos y el reciclaje dentro de los espacios universitarios.

El docente consideró que uno de los principales retos consiste en transformar los hábitos de consumo de la comunidad universitaria mediante acciones cotidianas como utilizar termos o tazas reutilizables, evitar productos de un solo uso y separar correctamente los residuos para facilitar su aprovechamiento.

Finalmente, subrayó que la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades universitarias es indispensable para consolidar una institución cada vez más sustentable, ya que las acciones individuales adquieren un impacto significativo cuando se convierten en un compromiso colectivo.

En ese sentido, Isaías Alcalde Segundo hizo un llamado a fortalecer las campañas permanentes de sensibilización ambiental y a impulsar la colaboración entre universidades, gobiernos, empresas y sociedad para desarrollar políticas públicas y soluciones tecnológicas que contribuyan a reducir la generación de residuos plásticos sin perder de vista la importancia que estos materiales tienen para el bienestar y el desarrollo de la sociedad.