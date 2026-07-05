Capacitación fortalece el deporte adaptado y la inclusión desde la UAEMéx

Toluca, Méx.- Para fortalecer la formación de quienes impulsan el deporte adaptado en el país, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) alberga las Jornadas Regionales de Capacitación del Deporte Paralímpico 2026, un espacio de actualización que durante dos días reúne a promotores deportivos, entrenadores, estudiantes y profesionales del deporte en la Unidad Deportiva «Lic. Adolfo López Mateos».

En representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, el secretario de Gobernanza de la UAEMéx, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, inauguró las actividades acompañado por la coordinadora de Capacitación y representante del Comité Paralímpico Mexicano, Isabel Gómora Ordóñez; la medallista paralímpica Gloria Zarza Guadarrama; la subdirectora del Deporte Adaptado del Instituto del Deporte del Estado de México, Ana Kelia Osorio; la directora de Cultura Física de la UAEMéx, Fernanda Villegas Rodríguez, y la representante de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Gabriela Bernal Nava.

Durante su mensaje, Vásquez Caicedo destacó que para la Autónoma mexiquense es un orgullo ser sede de este encuentro, resultado de la colaboración entre la Universidad, el Comité Paralímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), instituciones comprometidas con el fortalecimiento del movimiento paralímpico.

«Es un honor recibir estas jornadas en nuestra Universidad. Este esfuerzo conjunto fortalece la expansión del movimiento paralímpico, promueve su visibilidad y reconoce el talento y la dedicación de las y los atletas del Estado de México y del país», expresó.

Como parte del programa académico se impartirán 13 conferencias especializadas sobre nutrición, psicología deportiva aplicada al alto rendimiento, preparación física y otros temas relacionados con el desarrollo integral de las y los deportistas, con el objetivo de brindar herramientas a entrenadores, promotores y profesionales vinculados con el deporte adaptado.

Además de promover la actualización profesional, las jornadas buscan consolidar espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias que contribuyan a fortalecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar mediante la práctica deportiva.

En su intervención, Ana Kelia Osorio agradeció a la UAEMéx por abrir sus puertas para la realización de este encuentro y reconoció el respaldo del Comité Paralímpico Mexicano para impulsar la capacitación de quienes trabajan en favor del deporte adaptado.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su compromiso con la promoción de una cultura deportiva incluyente y con la formación de profesionales capaces de contribuir al crecimiento del deporte paralímpico y a la construcción de una sociedad más equitativa.