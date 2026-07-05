¿Quiénes gobiernan mejor, los hombres o las mujeres?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

(Segunda parte)

Siguiendo con el desempeño de las mujeres gobernantes, vale la pena recordar que, en los comicios del próximo año, para la renovación de 17 gobiernos estatales, deberán estar en las boletas cuando menos 9 representantes del género femenino.

La intención es que pronto se encuentren en igualdad el número de mujeres gobernantes y el de hombres, que han tenido superioridad numérica desde siempre.

Son muchos los que aseguran que las mujeres son mejores gobernantes, ya que no se meten en tantos problemas como sí lo hacen los varones gobernantes.

En esta ocasión, veremos la actuación de mujeres que gobiernan en sus respectivas entidades.

En Morelos, ciudadanos votaron por Margarita Gonzáles Saravia cuya actuación hasta la fecha ha sido discreta. Su jefe de oficina Javier García Chávez es quien lleva el control de la administración. El esposo de la gobernadora, José del Carmen Enríquez, pretendió ser dirigente estatal de Morena. La población le cuestiona a Margarita no ejecutar alguna acción contra su antecesor Cuauhtémoc Blanco.

En Sinaloa gobierna, de manera interina, Yeraldine Bonilla, designada a voluntad del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Yeraldine decidió no cometer las torpezas del inicio, por lo que la entidad sigue sufriendo los mismos problemas de inseguridad, violencia, actividad económica frenada y alejada de los reclamos de la población.

En Tlaxcala, Lorena Cuéllar, es una gobernante de la que la población esperaba más. Ella porta con orgullo la frase: ¿existe Tlaxcala? Su gobierno es simplemente ramplón, con ciertos temores e inclusive se dice que devolvió el control político del estado a Beatriz Paredes.

Veracruz padece los efectos de una gobernante como Rocío Nahle, ausente de los problemas cotidianos de la población y enredada en sus propios comentarios. Su gestión es desastrosa, lejana de lo que acontece en la entidad y hundida en sus propias declaraciones, sin solucionar nada, siendo omisa y hasta despreocupada del acontecer cotidiano. Omisa y ausente son dos palabras que la identifican

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, está ubicada como el capricho de hacerla gobernante de parte de Andrés Manuel López Obrador. Clara no ha podido con nada. Los problemas se le acumulan, el asesinato de sus colaboradores no se esclarece, las obras del Mundial nunca se terminaron, su ajolotización de la ciudad no fue bien recibida. Su único proyecto son las utopías, que se están convirtiendo solamente en eso, auténticas utopías.

*********

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, busca con urgencia asesores que lo saquen de los atolladeros en que se mete. Su staff no le responde y su prestigio se encuentra por los suelos. El mal gobierno puede tener repercusiones electorales el año próximo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com