Tony Dalton regresa con “Amigos Intocables”

Estreno mundial

Esta puesta en escena, está basada en una película francesa de 2011

Por: Asael Grande

El panorama teatral mexicano se viste de gala con el estreno de “Amigos Intocables”, la primera adaptación mundial para los escenarios de la aclamada película francesa de 2011 Intouchables. La puesta en escena, producida por el reconocido Morris Gilbert bajo el sello de Mejor Teatro, marca el regreso del actor Tony Dalton a los escenarios de la capital.

La obra, que ya se presenta en el emblemático Teatro Centenario Coyoacán, cuenta con la dirección y dramaturgia de Angélica Rogel, quien logra traducir la emotividad y el humor de la historia original al lenguaje cinematográfico y teatral.

Basada en hechos reales, la trama profundiza en la improbable pero entrañable amistad entre Felipe (Tony Dalton), un hombre millonario que queda cuadrapléjico tras sufrir un trágico accidente, y Abel (Manuel Cruz Vivas), un joven sin experiencia ni preparación que es contratado como su cuidador. A través de una finísima ironía y momentos de alta comedia, la producción explora cómo la empatía y la conexión humana real tienen el poder de salvar vidas.

Esta puesta en escena, está basada en Intouchables (conocida como Intocable en España y Amigos intocables en Hispanoamérica), película francesa de 2011 de comedia dramática, escrita y dirigida por la dupla de cineastas Olivier Nakache y Éric Toledano.

Hoy, en una propuesta completamente desarrollada en México, con Morris Gilbert a la cabeza, Amigos Intocables llega a la cartelera mexicana en el teatro Centenario Coyoacán. La adaptación y dirección de escena es de Angélica Rogel, quien sin duda se ha colocado como una de las creativas más destacadas, versátiles y prolíficas de la actual escena nacional.

Al frente del elenco está Tony Dalton, quien regresa al teatro luego de una década de ausencia, durante la cual su carrera se consolidó a nivel internacional, en series y películas exitosas en el mundo entero. Tony da vida al complejo personaje de Felipe.

El elenco principal de la obra “Amigos Intocables” se complementa con actrices de gran trayectoria como Mónica Dionne, Daniela Luján —en el papel de la asistente Magali—, además de Daniel Bretón y María Thistle. Por su parte, el personaje clave de Abel es interpretado de manera alternada por las jóvenes promesas Manuel Cruz Vivas y Sebastián Dante.

El equipo creativo lo completan Aurelio Palomina (escenografía e iluminación); Luca Mersini (música original); Emilio Rebollar (vestuario); Georgina Coca (utilería); y Josué Guzmán (audio). La producción general de Amigos Intocables es de Morris Gilbert y la producción ejecutiva es de César Riveros.

Amigos Intocables ofrece siete funciones a la semana, en el teatro Centenario Coyoacán, en los siguientes horarios: jueves 20 horas; viernes 19 y 21; sábados 18 y 20 y domingos 16:30 y 18:30 horas.

El equipo creativo lo completan Aurelio Palomina (escenografía e iluminación); Luca Mersini (música original); Emilio Rebollar (vestuario); Georgina Coca (utilería); y Josué Guzmán (audio). La producción general de Amigos Intocables es de Morris Gilbert y la producción ejecutiva es de César Riveros.