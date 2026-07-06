Cuestión de género

Aunque Pese Salvador Martínez G.

En el proceso electoral de 2027, en que habrán de elegirse 17 gubernaturas, Congresos estatales, presidencias municipales y la renovación de la Cámara de Diputados federal, la cuestión de género tendrá una presencia primordial.

La búsqueda de la equidad en la postulación de las diferentes candidaturas tendrá gran peso en la decisión de todos los partidos, pero en especial en Morena, donde su dirigente nacional, Ariadna Montiel, ha dicho que buscará que sean mujeres la gran mayoría de las postuladas, especialmente en los gobiernos estatales.

Se afirma que al menos en 10 entidades se cuenta con perfiles femeninos de alta competitividad para asegurar el triunfo en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora, Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala.

Donde se supone que sobresalen los hombres aspirantes es en Michoacán, Zacatecas, Querétaro y Campeche, pero lo cierto es que no hay nada seguro cuando aún no se define quiénes recaerán las coordinaciones estatales de Morena, de una baraja de 277 suspirantes en el proceso interno que deberá, según dicen, definirse por encuestas certeras y confiables.

La intención es buscar cuadros no viciados y mucho menos desprestigiados que obstaculicen el dominio electoral hasta hoy mantenido por Morena, pero nadie puede augurar que así sea en todos los casos, ni tampoco que no existan fracturas internas o grupos disidentes que apoyen a alguna candidatura de oposición.

Otro elemento digno de observarse es la pretensión de los partidos aliados de Morena, PVEM y PT, que también luchan por su tajada en las postulaciones tan disputadas, sobre todo en algunos estados donde se sienten más fuertes, como pudiera ser Zacatecas, pero ya veremos.

Susurros

La ilusión terminó y la Selección Nacional de México de futbol fue eliminada del Campeonato Mundial de la FIFA.

El entusiasmo despertado por el deporte más popular de México no nos ha dejado ver las muy lucrativas y sucias maniobras de la FIFA, como organizador del evento.

Baste recordar que Giovanni Vincenzo Infantino entregó un premio “de la Paz” al belicoso presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora mismo anuló la suspensión de un partido al goleador del equipo de las barras y las estrellas, Folarin Balogun, para que pueda jugar contra Bélgica.

Esto demuestra lo corrompida que está la FIFA y el futbol mundial. En este campeonato se pretende obtener ganancias superiores a los 11 mil millones de dólares, sin contar todo el dinero proveniente del jugoso mercado de las apuestas. Así las cosas.

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