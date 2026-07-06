Sube a 3,535 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Hay miles de damnificados en albergues

Equipos de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas

El número de muertos por los dos terremotos de Venezuela ha aumentado a 3 mil 535, informaron las autoridades , mientras cerca de 18,000 personas siguen sin hogar, casi dos semanas después de que dos sismos azotaron la capital y las zonas costeras cercanas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el último recuento oficial en su cuenta de Telegram en la ⁠que informó de 16,740 heridos. El número ⁠de personas sin hogar ha aumentado a 17,854, tras los dos sismos del 24 de junio, de magnitudes de 7.2 y 7.5, y que ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia.

La Vicepresidencia Social informó que al menos 12,800 personas se encuentran en 80 albergues en Caracas y La Guaira, la localidad más devastada por los terremotos gemelos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido las medidas del gobierno frente a una creciente frustración de quienes consideran que la respuesta ha sido tardía e inadecuada.

Rodríguez dijo que las fuerzas de seguridad se desplegaron de inmediato y anunció la creación de una nueva unidad militar para ayudar a enfrentar emergencias y desastres.

El lunes se pudieron ver camiones y trabajadores forenses que transportaban ataúdes, así como maquinaria para excavar zanjas en una zona de La Guaira, donde trabajadores con palas estaban en una explanada en la que se podían ver cruces blancas, y donde las autoridades venezolanas entierran cuerpos, según testigos.

El doctor Mauricio Cerpa Calderón, asesor del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington, dijo que OPS/OMS ha apoyado la gestión de cadáveres mediante guías técnicas, bolsas para cadáveres y facilitando tres contenedores refrigerados para manejo de cuerpos en el puerto de La Guaira y dos crematorios en otras localidades.

Se espera para el 11 de julio y la próxima semana la llegada a Venezuela de donaciones de vacunas e insumos.

Naciones Unidas continúa ampliando la ayuda a las personas afectadas por los terremotos en coordinación con el gobierno de Caracas, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa habitual el lunes.

Algunos equipos de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras que otros equipos especializados de ingeniería y apoyo médico siguen llegando. Las agencias de la ONU prestan servicios en tres campamentos y continúan las evaluaciones para ampliar los servicios en otros lugares.

El plan de respuesta humanitaria para Venezuela ha recibido 274 millones de dólares, incluyendo más de 32 millones de dólares en contribuciones del sector privado, añadió Dujarric.