Quien actúe al margen de la ley pagará las consecuencias: Luz María Hernández

Por Arturo Baena

Ecatepec, Méx.- La dirigencia estatal de Morena responde: «No corresponde al partido juzgar o culpar a nadie, sino a la FGJEM, y cada caso que se conozca por supuestos actos al margen de la ley tendrán que seguir el cauce legal de denuncia, investigación y, en su caso, castigo legal».

Luz María Hernández, presidenta de ese partido, señaló lo anterior al tiempo de remarcar que «Morena no es ni será jamás tapadera de nadie». y puntualizó que los asuntos legales quedan en manos de las instancias correspondientes.

Asimismo, destacó que el Comité Estatal de ese instituto político tiene una labor de fortalecimiento de la 4T, mediante trabajos de organización y recorridos en territorio, además de la preparación de su proceso interno con miras a la elección del 2027.

Por otra parte, abundó que respetan la libre expresión pero retomando las palabras de la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, “la libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras ni para dañar la dignidad de ninguna persona”, dijo.

Finalmente, aseguró qué “nos queda claro que ante la cercanía del proceso electoral, la oposición tratará de atacar por cada rincón que pueda, pero el pueblo ya no es tonto, está lo suficientemente politizado para darse cuenta que el conservadurismo intenta recuperar privilegios a base de mentiras o ataques infundados”, concluyó.