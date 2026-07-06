Piden ampliar investigación sobre “aviadores” en áreas de gobierno

Desmantelan red dedicada a la asignación de plazas falsas

Valle de México.- Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desmanteló una red dedicada a la asignación de plazas falsas de «aviadores» en el sector educativo, partidos de oposición exigieron que las investigaciones se extiendan a diferentes áreas de gobiernos emanados de Morena.

Las dirigencias del PAN y PRI mexiquenses solicitarán al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se audite de forma especial las nóminas de los gobiernos morenistas, sobre todo del Valle de México.

A dicha exigencia diversos sectores sociales han demandado investigaciones sobre presuntas irregularidades y desvíos millonarios en el manejo de recursos públicos de varios gobiernos municipales como es el caso de Tenancingo, entre otros.

«Es evidente que el Movimiento de Regeneración Nacional, es un partido que le ha fallado no solo a los mexiquenses sino al pueblo de México. A la vista de todos están sus corruptas y simulaciones», coincidieron.

Y es qué, efectivamente, se ha reportado un cúmulo de observaciones y montos millonarios pendientes por solventar en diversos ayuntamientos mexiquenses, lo que ha detonado peticiones de transparencia por parte de la ciudadanía y la clase política opositora.