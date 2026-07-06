Con unidad y trabajo territorial el PAN ganará en el 2027: Anuar Azar

Busca recuperar “corredor azul”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El dirigente del PAN en la entidad mexiquense, Anuar Azar Figueroa, reiteró su llamado a fortalecer la unidad interna y el trabajo territorial de la militancia blanquiazul como la estrategia clave para consolidar al partido de cara a las elecciones locales y federales de 2027.

El también diputado local recordó que una de las prioridades principales del panismo es recuperar e impulsar su influencia en la región históricamente conocida como el “corredor azul” del Valle de México.

Y es que ante las elecciones del 2027, el PAN han intensificado las jornadas de contacto ciudadano y recorridos territoriales en los 125 municipios que conforman el Estado de México, «Vamos con todo y por todo», destacó Anuar Azar.

Anuar Azar confirmó que ese instituto político habrá de obtener triunfos importantes en las elecciones del próximo año y para ello «trabajamos en unidad. El fortalecimiento del PAN en el Estado de México es evidente y ello preocupa a gobiernos de MORENA que dirán adiós a los municipios que hoy mal gobiernan», dijo.

Finalmente, reiteró su llamado a la militancia y ciudadanía del Estado de México para ir de la mano para sacar a gobiernos “que de nada han servido al pueblo». Vamos a ganar el 27 con amplio margen”, concluyó.